Rescataron a cuatro tigres de bengala abandonados por un circo en San Luis

Cuatro tigres de bengala serán trasladados este viernes a un santuario en Sudáfrica, luego de haber sido abandonados por un circo hace 15 años y vivir durante ese período en condiciones de hacinamiento en un vagón de tren convertido en jaula, en un campo cercano a la localidad de Justo Daract, 140 kilómetros de la ciudad de San Luis, informaron voceros de la organización internacional Four Paws.

La historia de los tigres se remonta al año 2007, cuando el dueño de un circo que pasó por Justo Daract, no pudo llevarse a un macho y a una hembra de tigre de bengala y los dejó al cuidado de un agricultor, con la promesa de que iba a volver a retirarlos pero no volvió nunca más.

Los dos tigres ahora se convirtieron en una familia de cuatro, y desde hace 15 años viven caminando de un lado a otro en un vagón convertido en jaula de 75 metros cuadrados.

Esta historia llegó, en noviembre pasado, a oídos del veterinario egipcio Amir Khalil, especialista en animales salvajes y director de desarrollo de proyectos de la organización internacional Four Paws, que se dedica, entre otras cosas, al rescate de animales en condiciones de vida insalubres.

Desde ese entonces todos sus equipos comenzaron a realizar el proceso necesario para el rescate a estos felinos.

En diálogo con Télam, Luciana D’Abramo, directora de Desarrollo de la organización, destacó que el trabajo se viene realizando desde hace meses en San Luis tras la invitación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para intervenir en el caso, además del organismo de fauna provincial.

“Parte del equipo de trabajo desde hace 15 días ya se encuentra en San Luis ocupándose de hacer los estudios médicos preliminares al rescate de los cuatro animales para luego proceder con el traslado”, explicó D’Abramo.

El rescate está previsto que se lleve a cabo este viernes y para eso se dispondrá de un operativo especial que trasladará a los animales hasta Buenos Aires, para luego embarcar en un vuelo comercial a su destino final, Sudáfrica.

