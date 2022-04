Salió de Aguilares en su moto rumbo a Concepción hasta que algo inesperado ocurrió

Aguilares.- Pablo había salido de Aguilares a bordo de su moto. De noche, regresaba a Concepción por la ruta 38 cuando su vehículo se quedó sin luces. ¿Qué pasó? El joven tucumano decidió seguir el camino a bajísima velocidad hasta que pasó por un monolito del Gauchito Gil.

Luego de pasar por el monolito ubicado a la vera de la ruta, a Pablo le apareció otra moto que era manejada por un hombre que rápidamente lo sobrepasó y circuló muy cerca de él, a unos pocos metros.

“El misterioso motociclista no se alejaba del joven y alumbraba el camino mientras ambos continuaban circulando en el mismo sentido”, detalla Tucumán Paranormal.

Pero todo cambió cuando, al llegar a la entrada de Alto Verde, en una zona con buena iluminación, el misterioso hombre desapareció. Aturdido por lo vivido, Pablo continuó su camino y de repente, el motociclista volvió a seguirlo de cerca.

Como durante el primer tramo, las luces de la otra moto alumbraron la ruta hasta que Pablo llegó finalmente a la entrada de Concepción. Fue cuando el joven quiso aprovechar para agradecerle por el gesto, pero cuando se dio vuelta el sujeto que lo acompañó durante casi todo el trayecto había desaparecido misteriosamente.

“No había nadie, me sorprendí, ya que venía súper despacio y me hizo el aguante por más que iba a poca velocidad; me acompañó hasta el último punto de oscuridad”, detalló el joven, quien rompió el silencio sobre lo vivido en la ruta por la noche. No se lo olvida más. ¿Vivieron un momento de susto y misterio en las rutas tucumanas?

Fuente: El tucumano