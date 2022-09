Salud y Nación continúan trabajando en conjunto sobre el brote de legionella

En dialogo con la prensa, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, junto a la representante de la OPS para América Latina, Eva Llopis, detallaron las acciones que se continúan realizando en la provincia.

Sobre esto, el responsable de la cartera Sanitaria explicó: “Primero tenemos que seguir los pasos que dicta el protocolo, los cuales son identificar donde está el foco, encontrarlo, hacer el tratamiento, eliminarlo y verificar que ya no esté. Por supuesto son pasos que van a llevar tiempo para garantizar de que el edificio pueda ser recuperado”.

Al mismo tiempo que agregó: “Estamos seguros de que no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no esté. Todo tiene su protocolo, y trabajamos sobre evidencia científica, estamos con la presencia de expertos a nivel mundial haciendo el diagnóstico y la búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de las mismas que estarán a cargo del instituto Malbrán, el cual tiene un prestigio incuestionable. Luego de hacer el tratamiento para verificar que ya no esté la bacteria, esos serán los pasos que vamos a seguir y luego tomaremos las respectiva decisiones”.

“Con respecto al brote de gastroenteritis en el colegio privado podemos decir que aparentemente los cuadros son de origen viral, ningún niño requirió de internación. La decisión por parte de la escuela de cerrar sus puertas por uno o dos días para hacer un diagnóstico de los tanques de agua fue tomada por parte de ellos, pero lo compartimos y participamos de los controles, verificamos que el agua es potable, tienen una buena cantidad de ingreso con cloro residual suficiente, al igual que en las salidas de las canillas, lo cual garantiza que no exista la posibilidad de desarrollarse bacterias o virus frecuentes. Es por esto que consideramos probable que el contagio se haya dado por la manipulación de algún alimento”, cerró.

Por su parte Llopis, destacó: “La respuesta del Gobierno de Tucumán y de Nación frente al brote de legionella fue rápida y siguió todos los pasos perfectamente como lo marca el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, fue una respuesta muy eficiente, que se llevó a cabo en conjunto al Instituto Malbrán y se debe congratular”.

Asimismo, la representante remarcó que desde la OPS vienen acompañando a nivel técnico en la identificación del brote, para realizar posteriormente las medidas necesarias. Así como también los técnicos que han llegado a la provincia pertenecientes a la OPS y por otra parte el equipo de identificación del Malbrán.

“Esto nosotros desde la OPS lo vemos en muchos países de la región, es una cosa única que ha pasado en Tucumán, son temas que sabemos ocurren y lo que hay que hacer es seguir los pasos para identificar y posteriormente cerrar el tema. En estos momentos los equipos están trabajando para la identificación de donde se generó el brote, hay todo un protocolo de pasos a seguir y posteriormente realizar las acciones necesarias para que el foco del brote se trate, desaparezca y tranquilamente se continúen con los posteriores pasos. Yo puedo hablar de los países de la región en los cuales ha habido situaciones en las que se ha hecho todo este proceso exactamente como lo marcan los protocolos y el Malbrán tiene un protocolo excepcional en este sentido”, finalizó.