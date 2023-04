Sancionarán al oficial que pidió multar “por pelotudo” a un conductor en Córdoba

Luego de que se conociera el video, en el cual un agente tránsito de Córdoba pidió multar a un conductor “por pelotudo”, al presentar el carnet de conducir digital y no físico, las autoridades policiales decidieron sancionar al efectivo.

La directora del Control de Conducta Policial, Angélica Paredes, calificó de “reprochable e inadmisible” la conducta del oficial inspector.

La funcionaria dijo que el efectivo “debe trabajar de manera correcta y amable” con el ciudadano. “Si hay una infracción de algún ciudadano se debe trabajar de acuerdo al protocolo y a los modos que tiene para llevar a cabo su tarea. De ninguna manera se debe tratar de manera irrespetuosa o incorrecta, sobre todo, cuando nosotros estamos tratando de trabajar desde la institución sobre un paradigma de la policía de proximidad”, aseguró Paredes, quien reprochó la actitud del agente y aseguró: “Hay que respetar a los ciudadanos como servidores públicos que somos”.

La directora del Control de Conducta Policial indicó que al oficial se le inició un sumario administrativo que fue remitido al Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que tiene competencia en estos temas.

Además, señaló que el efectivo que insulta al conductor ya fue identificado. “Tiene la jerarquía de oficial inspector y esta a cargo del peaje de circunvalación”, aseguró la funcionaria policial al canal eldoce.

Sobre la sanción que podría tener el agente de la policía caminera de Córdoba, Paredes decidió no adelantarse a la decisión que tomará el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad, pero señaló que hay sanciones previstas en la nueva normativa, que van desde un apercibimiento hasta la suspensión.

⛔️Mostró el carnet digital y lo trataron de “pelotudo”

🗣️Mariano grabo cuando iban a multarlo y a través de la radio del oficial se escuchó “múltalo por pelotudo”

👮‍♂️¿Que opinas del accionar de la policía caminera?#Policia #policiacaminera #multa #carlospaz #carnetdeconducir pic.twitter.com/lmXxY6AHN4 — Más Radio Córdoba (@masradiocba) April 20, 2023

El conductor viajaba hacia Córdoba por un turno médico y fue insultado por el agente de tránsito

El hecho ocurrió cuando Mariano viajaba desde Carlos Paz hacia Córdoba capital para asistir a un turno médico. En plena ruta nacional, agentes de tránsito lo pararon para exigirle la documentación, él presentó su registro a través del celular y le respondieron que no tenía validez.

La respuesta de los policías generó una discusión que poco a poco fue subiendo de temperatura, hasta que uno de los agentes se comunicó con un superior para que le explique la situación al conductor. Fue en ese momento que, a la espera de la respuesta del superior, Mariano decidió sacar su celular y filmar todo.

“Que averigüen en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele la multa ahora, por pelotudo”, fue la respuesta del hombre. Visiblemente enojado, Mariano le recriminó: “¿Cómo que haceme la multa por pelotudo? Te estoy grabando. Decime quién fue el que te dijo eso. Te tengo grabado. Identificame quién fue el que dijo eso e identificate vos también”.

Pasado unos minutos, ambas partes se calmaron y el hombre pudo continuar con su viaje sin ser multado. “Me dejaron un buen rato a la orilla, parado. No me daban explicaciones de si el carnet tenía validez o no”, relató el hombre.

El conductor contó que estaba yendo al médico por problemas de tensión y que en un momento les advirtió a los policías que se sentía mal. “Me dieron un lugar para que me sentara y una botella para tomar agua. ¿Por qué? Porque sabían que habían estado mal y que yo tenía todo grabado. Al final no me pusieron la multa ni me pasó a buscar nadie. Se dieron cuenta de que ellos eran los que estaban en falta”, contó.

Fuente TN