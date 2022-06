Santiagueña le tendió una trampa a su novio infiel y el video se volvió viral

Santiago del Estero.- Un insólito video que se volvió viral en TikTok tiene como protagonista a Ariadna, una joven santiagueña que vivió un angustiante pero liberador momento cuando descubrió que su novio le quería ser infiel.

De acuerdo al relato de la joven, conocía al muchacho hace 3 años, pero oficializaron la relación hace apenas 3 días. Sin embargo, lo que prometía ser una idílica historia de amor terminó en una decepción romántica, un video viral y una contundente lección para el infiel.

Según cuenta la joven en el video, su entonces pareja le comenzó a hablar a una de sus amigas con intenciones adúlteras, de lo cual fue informada y comenzó a desarrollar un retorcido plan que salió bien y causó furor.

Ante esta situación, Ariadna decidió hacerse pasar por esa amiga y seguir la conversación, para ver en qué finalizaba ese chat. Lejos de lo que uno esperaría, el muchacho negó tener novia y continuó con el cortejo, sin saber en lo que desembocaría.

Luego de una charla y de concretar la cita, en donde la supuesta amiga se reuniría con el infiel en su departamento, fue el momento de la sorpresa: era Ariadna la que lo esperaba abajo, plantada en la puerta, vestida como toda una «diosa» para salir al boliche.

La joven relató que no hizo ningún escándalo: «Ante todo, una reina altísima y poderosa, no iba a ponerme a dar un show ahí en plena Avenida Roca. Así que lo que he hecho, después de darle unos buenos minutos para que me vea bien como estaba de divina, fue mirarlo y decirle: ’Que asco que me das, que asco me das, te felicito, pero no tanto porque mira de todo lo que te pierdes’».

Con respecto al adúltero, Ariadna comentó que no tuvo ninguna reacción en particular, y que simplemente se quedó estupefacto. «Su reacción no ha sido ninguna, se ha quedado mirándome con una sonrisa muy nerviosa y yo lo único que he hecho fue quedarme callada, mirarme las botas toda Iconic. Yo he reaccionado súper tranquila porque iba muy segura a lo que iba a hacer y a lo que iba a decir», relató.

Posterior a este insólito plan de «venganza», procedió a salir con sus amigas a «perrear hasta el suelo», a modo de descargo por el angustiante momento.

El video ya supera los 2,5 millones de likes y tiene más de 12 mil comentarios, en las que la mayoría la felicitan por «diosa empoderada» y por darle semejante lección a un chico que no supo valorar lo que tenía.

Además, la joven sumó 76 mil seguidores en tan solo dos días, una abrumadora cantidad para tan poco tiempo.

Fuente: Nuevo Diario