Se agravó la salud de Silvina Luna: “Realmente está luchando por su vida”

Fernando Burlando dio novedades sobre la salud de Silvina Luna durante su paso por el ciclo Poco Correctos (El Trece). Cuando al abogado le preguntaron qué sabía sobre la modelo, el marido de Barby Franco contó que está “periódicamente” en contacto con la familia de Luna.

“Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, dijo Burlando con cierta preocupación.

Para ser descriptivo con el estado de salud de su representada legal, Burlando apeló a una particular comparación. “Para entender la salud de Silvina, hacé de cuenta que es como un motor que tiene que estar lubricado, y se lo coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería que se le inyectaba a las chicas”, contó en referencia al metacrilato, el material utilizado en el procedimiento estético que el polémico Aníbal Lotocki le realizó a la modelo y a otras tantas personas que denunciaron al cirujano.

Luego Burlando redobló la apuesta y se refirió al caso de Mariano Caprarola, el ex panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), quien también fue paciente del cirujano y murió de manera repentina el pasado 17 de agosto. “No descarto la posibilidad, incluso en el caso de Mariano, de que haya tenido debilidad en su salud con el metacrilato, estoy casi convencido”, dijo el abogado. Por último aclaró que “Silvina tiene lesiones que podrían considerarse gravísimas, están afectados funcionalmente órganos de su fisiología”.

Desde hace más de 3 meses que Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires como consecuencia de la infección por una bacteria que la tuvo al borde de la muerte. Cabe recordar que su estado general estaba muy deteriorado por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insufiencia renal aguda producto de las cirugías estéticas que le practicó el Lotocki en el 2011, cuando le colocó sustancias muy peligrosas para el organismo, en cantidades muy extensas.

Por estos días, además, se le suma un nuevo problema para su salud: se contagió Covid-19, según lo confirmó en el día martes la periodista Andrea Taboada. Así las cosas, es poco lo que se sabe acerca de su estado ya que su hermano Ezequiel resguarda todo tipo de información. Días atrás y al aire de LAM, su amiga Ximena Capristo, que estuvo como angelita invitada en el ciclo de América, dio detalles de cómo se encuentra la modelo.

“¿Vos sabés algo de Silvina? Dijeron que había contraído Covid, yo le pregunté a Ezequiel, a su hermano, y por ahora no tuve respuesta”, le preguntó al aire Ángel De Brito. Y la mujer de Gustavo Conti relató: “Lo que pasa es que Ezequiel quiere como blindar el tema para que no haya información, por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”.

Acto seguido, la actriz continuó: “Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día”. Luego, se refirió al contagio reciente que se confirmó en los últimos días. “Y bueno, esto que dijo Taboada del Covid y demás es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve”, reveló su amiga a quien había conocido cuando ambas participaron en una de las emisiones de Gran Hermano.

“Es una complicación más”, aclaró De Brito. “Sí, obvio, todo es una complicación. Son todas complicaciones. También estar tantos meses adentro de un hospital genera muchas complicaciones. Pero es imposible sacarla de ahí, imaginate que a ella la dializan para mantenerla con vida”, sumó Capristo con conocimiento sobre el cuadro que atraviesa Silvina.

Luego, se refirió a los dolores que manifestaba la exparticipante de El Hotel de los Famosos desde que comenzó a experimentar las consecuencias del metil metacrilato le colocó en su cuerpo cuando le realizó la cirugía estética en los glúteos. “Lo que contaba recién Gabriela (Trenchi) al aire acerca de los dolores, es verdad, yo lo vivía con Silvina todo el tiempo. Eran terribles. Se sentaba y le dolía muchísimo la espalda, por ejemplo, y todo le dolía”.

