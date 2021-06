Si tengo tatuajes o piercings ¿Puedo donar sangre?

La encargada del servicio de Hemoterapia del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, Ruth Senz, se refirió a mitos en materia de donación de sangre y específicamente habló acerca de la falsa imposibilidad de donar de personas que tienen piercings y tatuajes.

En este sentido la referente especificó que aquellas personas que portan tatuajes o piercings -que requieren para su colocación de la realización de algún tipo de herida o lesión corto punzante- deben esperar para donar sangre un año desde que se sometieron al procedimiento, etapa a la que se denomina “periodo de ventana inmunológica”, tiempo que transcurre entre que una persona se contagia de una enfermedad, hasta que se hace posible detectar su presencia.

“Hay enfermedades que demoran en manifestarse en los estudios y que se transmiten a través del uso de agujas. Por eso se indica esperar ese periodo, para darle tiempo al organismo de expresar sus anticuerpos, detectarlos y así evitar enfermedades que se contagiarían al receptor de la transfusión a través de la sangre como hepatitis o HIV”, detalló Senz, en tanto aclaró que todas las unidades de sangre para donación son estudiadas minuciosamente con determinaciones para enfermedades de transmisión sanguínea.

En este sentido la especialista comentó que en el acto de colecta de sangre no solo se plantea el inconveniente de las enfermedades nuevas que no se conocen, sino el de las enfermedades que se sabe se transmiten a través de transfusión y para las que no se tiene la garantía de detectarlas inmediatamente al momento del contagio: “Podemos hacerle estudios a una persona que se contagió ayer u hoy y no somos capaces de detectar esa enfermedad”, dijo.

Respecto al funcionamiento del servicio en Maternidad la especialista comentó que se brinda atención todos los días de 8:00 a 11:00 horas: “A las 7:30 se reciben los documentos, se chequean los donantes agendados, implementamos un sistema de turnos y para organizarnos mejor por la pandemia contamos con un acceso independiente para los donantes por el estacionamiento ubicado en calle 12 de Octubre. Además contamos con una agenda de turnos programados previamente y un cupo para demanda espontánea, lo cual puede gestionarse personalmente o por vía telefónica al teléfono de Maternidad, interno 165”.