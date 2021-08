Sputnik V: afirman que los “retrasos temporales” del segundo componente se resolverán durante agosto

El equipo de Sputnik V confirmó este miércoles que “en el mes de agosto se resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de la vacuna”, debido al “gran incremento en la capacidad de su producción”.

“Sputnik V ha establecido acuerdos de producción con fabricantes de 14 países y duplicará su capacidad en septiembre gracias a la asociación con grandes firmas como el Serum Institute of India, el mayor productor de vacunas del mundo”, se informó en un comunicado difundido este mediodía por el equipo ruso.

La demanda mundial de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya que se utiliza en la campaña de inmunización de Argentina “sigue siendo muy alta debido a su eficacia y seguridad excepcionales, así como a la ausencia de efectos secundarios graves que se han relacionado con el uso de algunas otras vacunas”, indicó el texto.

“En los países donde se usa Sputnik V como parte de las campañas nacionales de vacunación, especialmente en Argentina y México, se observa una disminución constante de los casos de COVID-19”, destacó el comunicado.

BREAKING: Sputnik V team confirms that thanks to a scale up in vaccine production capacity temporary second component delivery delays that occurred due to this production scale up will be fully resolved in August.

👇https://t.co/fxHgwSDGBu