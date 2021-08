Sputnik V: “Hasta fines de agosto llegará la cantidad que necesitamos”

El avance de la campaña vacunatoria contra el Covid-19 que ya cubrió al 77% de la población mayor de 18 años de Tucumán con al menos una dosis y el inicio de la inmunización a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades fue el eje de la reunión de Gabinete de ministros del Gobierno de Tucumán que este miércoles se celebró en el Salón Comedor del Palacio gubernamental.

De la reunión participaron la secretaria general de la Gobernación y el subsecretario del área, Silvia Pérez y Pedro Sandilli; el fiscal de Estado, Federico Nazur; los ministros Rossana Chahla (Salud), Eduardo Garvich (Economía), Claudio Maley (Seguridad) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social). En representación del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, estuvo el secretario de Bienestar Educativo, Marcelo Romero; en lugar de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, estuvo la secretaria de Derechos Humanos y Justicia, Érica Brunotto; por el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, estuvo el secretario de Desarrollo Productivo, Juan Blasco; en lugar de la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti, participó el subsecretario de Planificación Estratégica en Comunicación Pública, Cristian Faralle.

Al respecto, la ministra de Salud, Rossana Chahla, expresó que durante el encuentro “planteamos el desarrollo de la vacunación en Tucumán. Podemos decir que el 77% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis y el 34% tiene las dos dosis”.

Dijo que las segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm “se aplican en tiempo y forma”, mientras que el segundo componente de Sputnik V “es el que está demorado y vamos a esperar hasta la semana que viene para ver si podemos completar, por lo menos, a la gente vacunada en abril”.

“Estamos esperando la llegada de segundos componentes de Sputnik” y dijo que si eso no sucediera se esperan ver los lineamientos de Nación, tras ser consultada por la posibilidad de que se alterne la aplicación de distintas vacunas.

En cuanto a la posible llegada de dosis de Spunik fabricadas en Argentina, Chala celebró la noticia y señaló que “van a llegar hasta el 30 de agosto la cantidad que necesitamos. Además, se esperan envíos de Rusia”.

Vacunación a menores que son población de riesgo

“Esta semana comenzamos con la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades” y recordó que es importante que las personas que tengan patologías que las incluyen dentro de los casos excepcionales se comuniquen con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que accedan a las vacunas.

Nueva cepa

En cuanto a la variante Delta, Chahla declaró: “es una preocupación para nosotros. Hay una presión epidemiológica importante de países y provincias vecinas. Estamos fortaleciendo la sanidad de fronteras para detectar casos y aislar a las personas que vengan del exterior de 7 a 10 días. Desde el 1 de marzo ingresaron 1500 personas de las cuales el 2.7% dieron positivo, lo que equivale a 33 personas. Un solo caso dio positivo en el Aeropuerto con una muestra por PCR. Esa persona se aisló y se hizo el seguimiento”.

La Ministra recomendó continuar con las medidas de prevención, distanciamiento, uso de barbijo y lavado de manos: “Sabemos que son las únicas medidas de prevención costo efectivas de esta cepa que tiene una rápida trasmisión”.

Carnet sanitario

Con respecto a la solicitud de carnets sanitarios que se realizan en otras jurisdicciones, Chahla dijo: “Todas las estrategias que se puedan implementar para el control y seguimiento son importantes. Hay distintas formas de hacerlo. Me parece interesante primero que sea voluntario” y señaló que es importante que cada ciudadano tenga la responsabilidad social de cuidar al prójimo acudiendo a vacunarse.

La funcionaria comentó que en Tucumán sólo el 10% de los ciudadanos que podrían vacunarse no quisieron hacerlo: “En Tucumán no hay muchas personas que no quieran vacunarse, hablaríamos de un 10%” y ejemplificó: “Rusia quería vacunar al 60% en el mes de agosto y no lo logra todavía. Nosotros estamos hoy con un 77% de primeras dosis colocadas a mayores de 18 años”.