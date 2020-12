Tafí del Valle: la joya tucumana volvió a recibir al turismo en forma masiva

Este fin de semana extra largo se movilizó cerca de 25 mil personas a la principal villa veraniega de la provincia, que se acomoda en medio de la pandemia pensando en la temporada 2021

Beatriz Centeno, secretaria de Gobierno de Tafí del Valle, en diálogo con Los Primeros TV destacó la afluencia de turistas que comenzaron a llegar desde el sábado y señaló que se desplegaron todas las medidas preventivas para garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes.

Este fin de semana extra largo, se calcula que en todo el país se movilizaron más de 530 mil personas y casi 30 mil de ellas, se encuentran por estas horas en Tafí del Valle.

Centeno adelantó que durante la próxima temporada no abrirán el camping municipal y que por lo tanto, no permitirán el acampe en ningún lugar de Tafí del Valle. “Este año por la pandemia no se permitirá que los jóvenes acampen por eso les decimos que no vengan con carpas porque este verano no estará permitido acampar”, afirmó Centeno.

Sostuvo que “sin baños ni agua, no se podrá acampar en los espacios públicos, debemos cuidarnos y no se podrá acampar en cualquier lugar. Los que vengan con esa intención van a ser devueltos por la seguridad”.

La funcionaria reconoció que están haciendo una fuerte campaña para que el comerciante respete las medidas de seguridad y poder acomodarse a la pandemia, que tanto daño le hizo al comercio de la villa veraniega.

“Los vendedores ambulantes nativos de Tafí serán reubicados en un predio, para evitar que se concentren en las calles principales de la villa”, dijo Centeno. También anticipó que no se hará ninguna fiesta que convoque a multitudes, todo será de manera virtual, como la Fiesta Nacional del Queso, que esta temporada será transmitida por los canales de televisión e internet.

Fuente Los Primeros