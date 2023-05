Tiene 19 años, le descubrieron un tumor en el pie y para operarse necesita juntar 5.000 dólares en dos semanas

Pablo Giuliano Cesari es un joven de 19 años oriundo de la ciudad rionegrina de General Roca. Desde hace tiempo padece de un tumor agresivo en el pie izquierdo que le impide pisar y llevar adelante una vida normal. En las próximas dos semanas debe reunir 5.000 dólares para pagar los costos de una cirugía en el Hospital Italiano de Buenos Aires, cuyos gastos no están cubiertos por su obra social.

Con los días contados, su familia inició una colecta para recaudar el dinero necesario para la operación. “El tumor le está comiendo el hueso”, dice Tamara Martínez, madre del joven, en diálogo con Infobae.

Todo comenzó en marzo de 2020, un día antes de que el Gobierno nacional decretara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), cuando, sin querer, Giuliano pisó mal y se lastimó el pie. “Como estábamos en cuarentena hizo reposo y a principios de 2021, que empezaron a atender los médicos, fuimos al traumatólogo. Mediante placas, nos confirmaron que se trataba de un esguince y que tenía que usar muletas y botas”, contó Martínez.

El joven hizo todo para mejorar, pero su dolor no cesaba. “Volvimos al traumatólogo, le recomendó hacer kinesiología, pero siguió pasando el tiempo y seguía con dolores. Decidimos volver a ir, y ahí nos indicaron que se estaba produciendo un edema óseo”, explicó.

Giuliano hizo entre 60 y 70 sesiones de kinesiología, sumados a tratamientos permanentes con analgésicos. También, se atendió con una médica reumatóloga, que le dio vitaminas para calmar su padecimiento. Sin embargo, no mejoraba. “Decidimos consultar en un centro de médicos del dolor que hay en Roca, donde volvieron a pedir una resonancia. Encontraron que tenía un tumor y que ya se estaba comiendo el hueso”, dijo Tamara.

Giuliano debe juntar 5.000 dólares para operarse el próximo 17 de mayo. (Foto: Gentileza Tamara Martínez)

Una vez con el diagnóstico, el joven fue derivado de inmediato a Buenos Aires. “Lo llevamos al Hospital Italiano. El 3 de abril se hizo la biopsia que dio como resultado un tumor benigno, pero agresivo. Nos dijeron que hay que sacarlo, extraerlo, limpiar e injertar el tejido del banco de donantes para que mi hijo vuelva a poder caminar, a tener una vida”, siguió.

El próximo 17 de mayo Giuliano deberá someterse a una operación de urgencia que cuesta 5.000 dólares, la cual debe ser pagada en forma particular: “La obra social, como adjudicó no tener convenio con el Hospital, no nos cubrió las prácticas anteriores y todavía no tenemos respuesta de si va a cubrir algo o no”, señaló.

Por eso, para reunir el dinero necesario, la familia inició la semana pasada una campaña a través de redes sociales y decidió comenzar con la venta de dos bonos de recaudación. “Nos donaron varios premios, así que optamos por hacer dos sorteos, uno con fecha 24 de mayo y el otro con fecha 2 de junio, para juntar un poco más”, sostuvo Martínez.

“La recaudación va bien. La verdad que la gente siempre demuestra que tiene empatía con el otro, que se preocupa, que se ocupa, porque no solo he recibido ayuda o aporte económico, sino que he recibido cariño, contención, mensajes de aliento para con mi hijo. La gente siempre está y eso hay que agradecerlo siempre y toda la vida. Me han llamado o han colaborado desde gran parte del país, y la verdad es que la gente ‘común’ es muy solidaria. Nosotros, ‘los comunes’ que hacemos este país”, detalló Tamara en comunicación con Infobae.

El detalle de la cirugía del joven.

Por otra parte, la madre del joven pidió respuestas del Ministerio de Economía de la Nación para poder comprar dólares al precio oficial y solicitó que -por esta vez- se haga una excepción para evitar las restricciones que rigen en relación a la divisa: “¿Por qué los que tenemos estos tipos de problemas de salud no podemos ir y comprar dólares, por ejemplo? Tenemos un impedimento para eso cuando en realidad no lo queremos ni para vacacionar, ni para guardar, ni para especular, ni nada por el estilo. Que comprueben que es un problema de salud, que se necesitan los dólares”.

“Yo entiendo perfectamente que todos los insumos y todo lo que puedan llegar a ofrecer en el Hospital de alguna manera vienen en dólares, cobrado en dólares. Ahora, ¿por qué nosotros, los que tenemos estos problemas, no podemos acceder a comprar los dólares que necesitamos, los dólares oficiales?”, afirmó Martínez.

Cómo vive el joven hoy

Hace tres años que Giuliano no anda descalzo, no corre y tampoco puede tirarse a la pileta en verano. “Terminó de estudiar en el 2021, egresó y quería estudiar una carrera, pero no puede estar con tanto dolor, yendo y viniendo y haciendo una vida universitaria”, relató Tamara.

“Por eso, tenemos que juntar esos 5.000 dólares. Gracias a Dios la gente ha respondido muchísimo. No tengo más que palabras de agradecimiento, así como también tengo palabras de agradecimiento totales con el Hospital Italiano que han sido con nosotros maravillosamente humanos”, concluyó.

Los datos para ayudar a recaudar los fondos para la cirugía de Giuliano son:

Cuenta de Mercado Pago a nombre de Cicley Tamara Martinez

CVU: 0000003100097972104854

Alias: Fran.giu.lio

CUIT/CUIL: 27221390062

Fuente Infobae