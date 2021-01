Tiene 26 años, padece leucemia y decidió casarse con su novia de toda la vida

Entre Ríos.- “Después de nueve años decidimos casarnos. Tengo 24 años y él 26. Nos conocimos de jovencitos. Es mi primer amor. Fui mamá a los 17, de mi hermoso hijo Tomás”, relató la novia al medio Elonce TV.

Comentó que desde que se conocieron estuvieron “siempre juntos, peleándola, luchando”.

Jonathan realiza un tratamiento desde hace dos años, porque tiene leucemia. Le hicieron un trasplante y al principio todo marchó como se esperaba, pero luego lo rechazó.

“Casarnos en el hospital fue una sorpresa. Él no sabía nada. Yo llegué este lunes a Paraná, él ya estaba internado. Nosotros teníamos turno para casarnos en Gualeguay en febrero. Nuestra idea era casarnos antes pero no se pudo. Todos en el hospital me ayudaron y pudimos hacer esa ceremonia”, contó la mujer.

Comentó que “este martes por la mañana fui a verlo, hablamos de algunas cosas, me quedé sentada ahí. Las enfermeras me iban llamando, llegó el sacerdote y me pidió las planillas. Él seguía durmiendo. Después lo despertamos. Cuando se despertó nos vio a todos, pero no a Tomás. Le dije: ¡arriba negro, arriba, se viene la sorpresa!. Él no entendía nada”.

“Fue una ceremonia hermosa, íbamos a ser tres o cuatro y terminamos siendo un montón. Fue hermoso lo que pasamos, la atención de salud es hermosa con él”, agregó.

De Jonathan la enamoró “su forma de ser, todo”. Sobre cómo se conocieron, dijo que “él trabajaba en el campo, éramos amigos y terminamos de novios. Toda la familia está muy contenta”.

Fuente: Elonce.com