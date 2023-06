Tizzi, el chico con Síndrome de Down que va “solo” a la escuela y es seguido por su madre y millones desde TikTok

Hace unos días, se viralizaron en redes los videos de una pareja despidiendo desde la puerta de su casa a su hijo que empezaba a ir por primera vez solo a la escuela. Tiziano Gavilán, de 14 años y con Síndrome de Down, saludaba amorosamente a sus papás y hasta a un perro vecino que se ligó un beso. “Hasta mañana”, decía el chico. “No, hasta mañana no hijo, si volvés a la tarde”, se reía tiernamente la madre, y luego le recomendaba que fuera por el solcito y su padre le indicaba “Ojo, eh. Derechito a la escuela”. “Los quiero mucho”, saludaba el adolescente emprendiendo el camino por una calle de tierra, tranquila, flanqueada por robustas palmeras. El chico se iba convencido de que se se iba solo al colegio, a cinco cuadras de su casa en la localidad de Patricios, en el partido bonaerense de 9 de Julio, pero los sucesivos videos publicados por su mamá Fernanda Súnico daban cuenta de que nunca iba solo, porque que ella salía detrás, escondiéndose detrás de árboles y plantas, hasta ver que su Tizi llegaba sano y salvo a la escuela, donde cursa primer año.

En el primer video se la ve cerca, caminando detrás del adolescente. Pero más tarde, se la ve a mayor distancia, tomando otro recorrido, por calles paralelas. Fernanda corre mucho por las calles para lograr ver a su hijo, sin que éste se de cuenta, en las intersecciones, con el fin de que logre su autonomía, como cualquier chico.

“Lo que hice fue un video casero para las redes sociales. Yo tengo en Facebook, Instagram, TikTok (Tiziano.Nahuel) padres con chicos con discapacidad y mi misión era mostrar todo lo que ellos pueden llegar a hacer más allá del tiempo que les pueda llevar. Y de repente empecé a llenarme de notificaciones, comentarios, me gusta y no entendía”, explica todavía sorprendida del alcance de la difusión.

Si la idea era transmitir un mensaje, lo logró. Son millones de personas que siguieron el recorrido de Tiziano. Uno de sus videos camino a la escuela tiene casi 5 millones de reproducciones. “Señora. Amé sus escondites. Qué genia”, le comentaron. “Al principio me dio miedo de que se vaya solito. Y después de ver que lo mirabas mientras se iba, fue tan lindo y también qué lindo para él irse solito”, confesó otro usuario de TikTok.

El deseo de Fernanda Súnico (54) y Adrián Gavilán (62), que tienen hijos de otras parejas que ya son grandes (de 19 a 40 años), es lograr que Tiziano sea lo más independiente posible. “Nosotros vivíamos en Lanús Este y era muy complicado el tema de los autos, avenidas, donde según el lugar no había semáforos, además de mucha gente, la inseguridad y una sumatoria de cosas. Eso no nos permitía que Tiziano se manejara solo”, explica.

A la familia se le dio la posibilidad de mudarse a ese apacible pueblito de unos 700 habitantes. Cuando llegaron a Patricios -a pocos kilómetros de 9 de Julio- hace tan solo un mes le comunicaron a su hijo: “Con papá te vamos a dejar que vayas solo. “¿Solo?”, respondió Tiziano, que en julio cumple 15 años. “Sí, ya estás grande”, le recordó su mamá.

Cuenta Fernanda que ahora sale emocionado, creyendo que va solo por el camino que le enseñaron, pero al principio no era así porque sabía que sus padres lo iban siguiendo, unos pocos pasos atrás. Hasta que a medida que fue pasando el tiempo, fueron aumentando la distancia. Hasta que llegaron a la cuadra y media y su mamá le dijo te vas solo, “entre comillas”, le dice a Infobae.

Tiziano es el menor de sus hermanos

Retrato de Tiziano en Patricios, su nuevo pueblo

“Yo me iba escondiendo entre los árboles y sino buscaba otro camino para que no me llegara a ver por si se llegaba a dar vuelta. Me iba escondiendo entre árboles, postes, plantas”, relata riéndose. “Empecé a ir por las paralelas y me las tenía que recontra correr. Si bien él va caminando despacio, al ir yo por una paralela no sabía por dónde iba, así que las empecé a correr todas para asegurarme de llegar primero”, explica.

En otro video, se suma otro chico. Un compañero de la escuela llamado Juani que pasa a buscarlo. La mamá de él se había comunicado con Fernanda, a quien todavía no conoce, y le pidió permiso. “Tiziano estaba muy feliz, de hecho cuando se lo dije, se quería preparar a las 10.30 de la mañana para ir a la escuela”. Fernanda los volvió a seguir desde lejos, pero el amigo cambió de camino y los perdió por un rato hasta que volvió a verlos. Tiziano iba súper contento a la escuela.

El chico concurre a un secundario común y estatal, el Nº 9 Regimiento de Infantería I de Patricios. Tiene una maestra integradora, pero no va con acompañante externa, precisa su madre. “Él trabaja a la par del resto de sus compañeros y la verdad es que la escuela se portó de maravillas desde el momento en que que vinimos por primera vez para comentarles que nuestra intención era que Tiziano estuviera acá, en esta escuela. Por las condiciones de Tiziano enseguida se pusieron a trabajar, a hacer averiguaciones. La verdad que estamos muy conformes con esta escuela como trabaja y lo bien que están hoy en día con él. Si bien hace un mes que está la verdad que es muy maravilloso lo que están haciendo”, destaca.

#COMPAÑERISMO #IGUALDAD #INCLUSION #EMPATIA #AMORDELPURO #AMISTAD #ESCUELA #PUEBLO #INOCENCIA #VALORES #FAMILIA #sindromededown ♬ sonido original – Tizzi Nachu Gavilán @tiziano.nahuel Y HOY NOS SORPRENDIÓ JUANI. ÉSTA VEZ NO SABÍAMOS NADA. VENÍA A BUSCAR A TIZI PARA IR A LA ESCUELA. NO SE IMAGINAN LO Q CORRÍ Y OCULTÉ NO SOLO PARA Q NO ME VIERA TIZI SINO PARA Q JUANI TAMBIÉN SINTIERA Q ÉSTA VEZ IBAN REALMENTE SOLOS. ES POR ESO Q EL VIDEO ES CORTITO. CASI HAGO CUERPO A TIERRA PERO YA NO ME DABA EL FÍSICO 🙈. QUERÍA BUSCAR OTROS ÁNGULOS PERO ALGUNOS ARBOLES ERAN DE TRONCO TAN FINITO Q ME HUBIERA SENTIDO UN ELEFANTE OCULTO DETRÁS DE UN ÁRBOL. PARA TODOS AQUELLOS Q POR AHÍ NO SE DAN CUENTA Q LO SIGO, DÉJENME DECIRLES Q TIZIANO SALE DE CASA Y LLEGA A LA ESCUELA "SOLITO"….SIN SABER Q LO SIGO A UNA DISTANCIA PRUDENCIAL. ES MUY IMPORTANTE DARLES ESPACIO,SEGURIDAD, HERRAMIENTAS,TODO LO NECESARIO PARA COMENZAR A VALERSE POR SÍ MISMO. SABEMOS DE LAS CAPACIDADES Q TIENE Y DE TODO LO CAPAZ Q ES. NO LE PONEMOS TECHO XQ APOSTAMOS A MÁS ‼️ QUEREMOS AGRADECER EL HERMOSO GESTO DE LA MAMÁ @fernandamalazotto Y DE JUANI ,SU COMPAÑERO POR HACERLO SENTIR UN COMPAÑERO MÁS,QUERIDO Y PRESENTE. AGRADECEMOS TAMBIÉN CÓMO LO SALUDAN OTROS CHICOS Q ESTAN DENTRO DE LA ESCUELA,Q SI BIEN YO NO ESTABA AL LADO DE ELLOS, ESCUCHABA CÓMO LO SALUDABAN ! NOS LLENA DE ORGULLO Y MUCHA EMOCIÓN COMENZAR A VIVIR ÉSTOS LINDOS MOMENTOS Q JAMÁS HABÍAMOS LOGRADO …. PERO LO MÁS LINDO, ÉSTO Q ESTÁ SUCEDIENDO NO SALIÓ NI FUE PEDIDO X NOSOTROS X LO Q LO HACEN DE CORAZÓN Y ES DOBLEMENTE VALORADO. POR MÁS PERSONAS COMO FER Y JUANI Q SABEMOS Q LOS HAY !! 💪💪 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #INDEPENDIZANDOME

Su madre define a su hijo como un chico muy dulce y muy cariñoso. Le gusta bailar, cantar, jugar a la play. “Y si fuera por él sería como la canción: yo quiero tener un millón de amigos. Le gusta estar rodeado de mucha gente, no importa la edad. Quiere ser el maestro de los que tienen a su alrededor. Nunca le pusimos un techo. Siempre le pedimos más, insistimos por más, porque él tiene mucho para dar. Hay tiempo para que él diga hasta acá llegué o nosotros lo notemos. Por el momento, es feliz en la escuela, porque tiene buenas notas, porque puede invitar amigos y los amigos lo vienen a buscar. Cuando Infobae lo llamó Tiziano estaba jugando con su “mejor amigo” Elías a la play, al juego FIFA 23. “Yo soy del rojo”, cuenta. Y su amigo agrega: “él es de Independiente y yo de Boca”.

Hace poco llevó a la escuela una medalla dorada que se ganó en un torneo de la localidad Malvinas Argentinas de Para Poomsae. Mundo Taekwondo hizo un concurso para elegir al mejor para taekwondista de Poomsae y Tiziano fue el ganador. Sus padres lo llevan dos veces por semana a 9 de Julio, donde toma clases con el profesor Jorge Charra. Es cinturón rojo y sueña con ser cinturón negro. “Quiero ser profesor y ser más inteligente”, le dijo a esta periodista en conversación telefónica.

Los padres de Tiziano decidieron mudarse a un lugar tranquilo para que se desenvuelva solo

Tiziano practica para Taekwondo y consigue los mejores trofeos

Tiziano le da lecciones a sus padres sobre superación, con sus enojos y frustraciones cuando algo no le sale o recibe un no. Fernanda que es ama de casa y su marido Adrián, que es gráfico, consiguió un retiro por adelantado y dejaron de alquilar en Lanús para tener un techo propio en Patricios.

“Ya lo veníamos pensando que hace unos años atrás que necesitábamos que Tiziano tuviese un techo el día de mañana, porque claramente nosotros ni nadie somos eternos. Era una de las cosas que nos preocupó desde que nació. Éramos más jóvenes, creíamos que íbamos a tener más posibilidades, pero la vida diaria y los años te van te van demostrando que a veces se puede y a veces no. Se nos hacía cada vez más difícil poder conseguir un techo para Tiziano pero se nos dio la oportunidad”.

Fernanda y Adrián lo quieren todo para Tizi. Que el día de mañana pueda valerse por sí mismo y no tengan que estar dependiendo de alguien, si bien por ley, tendría un tutor. “Yo aspiraba a que estudie en la facultad, pero dadas las circunstancias de que el mundo todavía no está totalmente preparado, ahora me conformo con que tenga un título secundario. Si en el día de mañana después quiere, tiene la posibilidad y capacidad para poder ir en una facultad bienvenido sea y lo vamos a estar apoyando, pero falta mucho todavía que la humanidad empiece a comprender y aceptar un montón de cosas. Y después, que forme una pareja y pueda tener una vida normal como el resto. Que sea independiente”, desea su mamá con ahínco.

Tiziano en un afiche de Para Poomsae, disciplina que practica, donde no hay oponente, la lucha es imaginaria

Por los torneos deportivos, Tiziano con frecuencia con sus padres

Fuente Infobae