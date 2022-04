“Todo el año se va a estudiar Malvinas en las escuelas”, aseguró Lichtmajer

En el marco de los actos para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, encabezó una ceremonia en la Escuela Dr. Marcos Paz en donde se lanzó el itinerario de actividades que se realizarán a lo largo del año en escuelas de toda la provincia, denominado “Malvinas en las Escuelas Tucumanas, 40 años después” en el marco de la propuesta nacional «Agenda Malvinas 40 años», con el objetivo de resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas; profundizar la difusión y visibilización.

En este sentido, el titular de la cartera educativa detalló que se llevará adelante el trayecto FORMAR “A 40 años de la Guerra de Malvinas: Pensar la soberanía de las escuelas” que alcanzará a 10 mil docentes; el taller de arte en plazas Tucumanas: “Arte por Malvinas” con la participación de 5 mil estudiantes de nivel primario y secundario; conferencias con veteranos de guerra para 8 mil estudiantes de nivel secundario; Cine Móvil: A 40 años de Malvinas para 5 mil alumnos y alumnas de nivel secundario, superior y adultos; además se realizará en 50 escuelas las jornadas interculturales por los 40 años de Malvinas para 1.000 alumnos, 500 docentes y 300 familias. Por último, se entregarán cuadernillos de Malvinas y mapas bicontinentales para talleres pedagógicos en 100 escuelas.

Durante el encuentro estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Patricia Fernández; el subsecretario de Fortalecimiento a la Gestión Escolar, Carlos Mendizábal; la directora de Educación Primaria, Patricia Rodríguez; la supervisora Norma González; y cadetes de la Escuela de Policía.

«Queremos pensar, recordar y aprender sobre Malvinas a 40 años de esa decisión de guerra. La manera de hacer las cosas mejor es pensando y estudiando mucho, por eso hemos preparado cursos de formación docente, conferencias y talleres porque todo el año se va a estudiar Malvinas en las escuelas, para poder mirar atrás con tristeza por lo sucedido, pero poner nuestro foco hacia adelante para recuperar esa parte del país que es nuestra, y que vamos a reclamar y pedir todos los días, todos los años, en los lugares que tenemos que reclamar y que están alejados de la guerra», dijo Lichtmajer.

A su turno, la directora de la escuela, Elizabeth Marcello, comentó «trabajamos desde hace dos semanas con el tema del 2 de abril, los chicos trabajaron diferentes proyectos, vieron como disparador distintos videos que hablan sobre la guerra de Malvinas y entiendan lo que ha pasado en esta guerra. Es un gran honor que haya venido el ministro en la conmemoración de este 2 de abril, estamos emocionados y con mucha alegría de haberlos recibido».

Darío Pérez, papá de alumnas de 1º y 4º grado e hijo de un veterano de guerra, reflexionó «fue muy emocionante el acto. No quiero que vuelva a pasar esto, fue una incertidumbre muy grande. Nací en la Base Naval Puerto Belgrano, el barrio era militar de mujeres que tenían a sus maridos en la guerra. Me parece muy importante hacer estas jornadas para recordar a quienes perdieron sus vidas y fueron muy patriotas, siempre los vamos a recordar. Estas jornadas me emocionan, más cuando hacen la marcha de Malvinas porque me recuerda a mi padre y la historia que nos contó de lo que vivió esos días».

Finalmente, María Laura Luna, mamá de alumno de 4º grado y 1º año y sobrina de un veterano, cerró «estas fechas son especiales para nuestras familias porque en nuestra mesa de niños se comentó toda la historia, lo que significó en ese momento para mis abuelos, mis tíos, los meses de angustia sin saber de mi tío hasta que llegó una carta que era muy importante porque así supieron que estaba con vida. Esto es algo que creo que para todos los argentinos, la guerra no sirve para nada. Me parece muy bien cómo están tomando el tema de Malvinas, ahora estamos viviendo otra guerra en el mundo y está muy bien que los niños aprendan valores porque es importante vivir en democracia».