Todo un hito: el hospital Padilla alcanzó los 200 trasplantes renales

La institución, que se caracteriza por su elevada labor en materia de donación y trasplantes, celebra hoy los 200 procedimientos realizados desde la creación de la Unidad, que a lo largo de los años ocupa los primeros lugares a nivel nacional en donación, fruto de su avanzada tarea de difusión y concientización sobre la importancia de dar vida.

El director del hospital Padilla, Jorge Valdecantos caracterizó al logro como un hito y un orgullo por el enorme esfuerzo que implica:

“Si bien es cierto que ya llevamos años en este tema, haber logrado esto, llegar a este número, es importante porque le da continuidad a todo lo que se ha originado a lo largo de este extenso camino, con todas las dificultades y las ventajas que tiene trabajar en un hospital público, así que estamos muy orgullosos. Yo también participo en este equipo, soy uno de los cirujanos de trasplante y valoro el hecho de que hemos podido generar accesibilidad a las personas que antes no podían llegar a un trasplante y brindarles un tratamiento diferente a la insuficiencia renal, el mejor de los tratamientos, el trasplante”.

Siguiendo esta línea el profesional destacó que en una ocasión como la de hoy no se puede dejar de pensar en todos aquellos que han sido donantes, a los que definió como “los verdaderos héroes” a la par de las familias de aquellos que han donado los órganos, para quienes dedicó gratitud infinita.

“Desde el hospital nos sentimos muy orgullosos de seguir en este trabajo y con el apoyo de toda la institución, del Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, del CUCAITUC e INCUCAI, ya que sin ellos tampoco podríamos seguir trabajando”, dijo, a la vez que destacó la unidad atiende a pacientes de Tucumán y toda la región del NOA.

“Nos sentimos reconfortados por la gente, por sus comentarios, porque justamente se refleja lo que queremos hacer, que es trabajar de forma transparente en este tema de alta complejidad y mostrar que desde un hospital público los tucumanos podemos mejorar, que se puede estar mejor simplemente tomando la decisión de querer estar mejor”, agregó Valdecantos.

Por su parte el jefe del Departamento de Procuración y Trasplante del efector, Santiago Villavicencio, comentó que el área a su cargo cuenta con un lugar físico propio dentro del hospital, donde se internan solamente pacientes que están trasplantados y se encuentran inmunocomprometidos: “Contar con este espacio da un beneficio en la atención. Además, esa unidad está inmersa en un hospital que es polivalente y de referencia en el NOA. El recurso humano es mixto, contamos con nefrólogos, cardiólogos y un equipo quirúrgico que ya ha demostrado a lo largo de todos estos años y en estos 200 trasplantes los resultados a los que puede llegar, que son excelentes en cuanto a sobrevida del paciente y del injerto”.

Respecto al circuito que recorren los pacientes a ser trasplantados, el especialista sostuvo que generalmente se reciben casos de personas que presentan una falla terminal de sus riñones y que el tratamiento sustitutivo al cual pueden acceder como primer paso es la hemodiálisis o diálisis peritoneal. A partir de allí, son pacientes que se van estudiando en la unidad y una vez que se analiza que son aptos para recibir un trasplante, se suman a la lista de espera, donde según compatibilidad puede tocarles un trasplante, siempre y cuando el paciente se encuentre inscripto en una lista para donante cadavérico.

Hay casos, aclaró, donde algún familiar, conocido o allegado a la persona puede donarle su riñón: “En estas situaciones se los estudia y una vez llegado a esto se puede producir un trasplante por donante vivo. Los pacientes que llegan aquí para trasplante no son pacientes del hospital Padilla, sino que realizan tratamiento sustitutivo de la función renal en centros de diálisis, que pueden ser de Tucumán o de otras provincias cercanas a la nuestra”.

“Hace muchos años con la idea de aumentar la complejidad de la atención en salud en la provincia se creó esta unidad, se decidió seguir lineamientos de un equipo que nos tutorizaba, que es el del doctor Domingo Casadei de Buenos Aires, seguimos los lineamientos de él y buscamos la excelencia, en base a eso configuramos un equipo que da la mejor prestación a la comunidad y los mejores resultados”, enfatizó Villavicencio.

En cuanto al factor humano y solidario que conllevan los trasplantes, Villavicencio manifestó que, si bien todo el equipo festeja el hecho de haber llegado a realizar 200 trasplantes, hay que recalcar que sin donación no hay trasplante: “Si Tucumán no hubiera desarrollado programas de donación y la gente no acompañara este proceso, no habría órganos disponibles para que muchas personas que están enfermas mejoren o salven sus vidas, por eso estamos siempre agradecido a la donación, a la vez que recalcamos que el Hospital Padilla es líder en materia de donación en Argentina, por eso se dan estos resultados, porque durante muchos años el Padilla fue el número uno en donantes por institución y se ubica siempre en la vanguardia de lo que es donación a nivel país, como referentes en donación”.

“El impacto del trasplante no solo repercute en el paciente, sino en su grupo familiar, en la sociedad y en el sistema de salud. Un paciente en diálisis tiene un costo muy elevado, mientras que trasplantado esos valores disminuyen notoriamente, mejorando a su vez su calidad y expectativa de vida”, resaltó.

Para finalizar, el jefe de departamento agradeció profundamente a cada uno de los integrantes del equipo: “Detrás de todo esto hay muchísima gente, a veces la población no dimensiona lo que es hacer un trasplante y ve en el trasplante un acto quirúrgico nada más, pero detrás de todo hay un trabajo muy grande de profesionales de todas las áreas y desde la donación”.

Equipo de Trasplantes:

Dr. Jorge Valdecantos (director del hospital – cirujano)

Dr. Santiago Villavicencio (jefe del Departamento de Procuración y Trasplante – cirujano)

Dr. Fernando Gómez Huamani ( sub-jefe de Trasplante Renal – cirujano)

Dra. Fabiana Seu (jefa de Trasplante Renal – nefróloga)

Equipo Clínico:

Dra. Daisy Cortez

Dra. Paula Amaya

Dra. Silvina Piazza

Dr. Sergio Sánchez

Enfermería:

Lic. Beatriz Paez

Lic. Paola de la Cruz

Lic. Graciela Fernández

Lic. Marta Morales

Psicóloga:

Macarena Navarro

Asistente Social:

Julieta Figueroa