Trasladan a Sudáfrica a los cuatro tigres de bengala abandonados hace 15 años en San Luis

Los cuatros tigres de bengala que habían sido abandonados por un circo hace 15 años y vivían en un vagón de tren en un campo cercano a la localidad de Justo Daract, a 140 kilómetros de San Luis, emprendieron este miércoles por la tarde su viaje a Buenos Aires para luego continuar a su destino final en Sudáfrica, informaron voceros de la organización internacional Four Paws.

«Es un gran día para la familia de cuatro tigres: Amir Khalil y su equipo lograron meter a los grandes felinos en las cajas de transporte y en un camión para dirigirse a Buenos Aires», dijo Four Paws, organización encargada del traslado, en sus redes sociales.

Se harán paradas en diferentes puntos para alimentar a los tigres y darle de beber en los 700 kilómetros de recorrido a Buenos Aires.

El operativo total de traslado durará alrededor de 50 horas desde San Luis a Buenos Aires y de allí en un vuelo comercial hacia Johannesburgo, Sudáfrica, para arribar luego al santuario de grandes felinos LionsRock, informaron a Télam voceros de Four Paws.

La historia de los tigres se remonta al año 2007, cuando el dueño de un circo que pasó por Justo Daract no pudo llevarse a un macho y a una hembra de tigre de bengala y los dejó al cuidado de un agricultor, con la promesa de que iba a volver a retirarlos pero no lo hizo nunca más.

Los dos tigres se convirtieron en una familia de cuatro, y desde hace 15 años viven caminando de un lado a otro en un vagón convertido en jaula de 75 metros cuadrados.

Esta historia llegó, en noviembre pasado, a oídos del veterinario egipcio Amir Khalil, especialista en animales salvajes y director de desarrollo de proyectos de la organización internacional Four Paws, que se dedica, entre otras cosas, al rescate de animales en condiciones de vida insalubres.

Desde ese entonces todos sus equipos comenzaron a realizar el proceso necesario para el rescate a estos felinos, convirtiéndose en la primera misión de este tipo en Sudamérica llevado a cabo por esta organización, según destacó Luciana D’Abramo, directora de desarrollo de Four Paws.

