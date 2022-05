Tres alumnos y un docente recibieron el “Orgullo Tucumano”

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer distinguió como “Orgullo Tucumano” a Cristian Coronel, Lautaro Valdez, Agustín Fernández y Luciano Sotelo, estudiantes de la Escuela Técnica Gral. Belgrano de Banda del Río Salí y al docente Pablo Aramayo, que a fines del año pasado presentaron el proyecto «Cultivo Inteligente» y ganaron el concurso «Industria Inspira» organizado por la Unión Industrial Argentina Joven.

Además formaron parte del evento, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Daniel Vega; el rector de la Escuela Técnica Gral. Belgrano de Banda del Río Salí, Marcelo Villalba; y la regente de la institución, María Elena Fortino.

El Programa “Orgullo Tucumano”, surgido en la gestión actual del Ministerio de Educación, ya lleva entregadas más de 300 distinciones. El mismo, busca visibilizar, distinguir, reconocer y fomentar las acciones de tucumanos cuyas acciones son fuente de inspiración para miles de chicos y chicas de Tucumán.

El proyecto desarrollado por los jóvenes distinguidos, trata de una carpa de cultivo automatizada para interior, que tiene como objetivo principal mejorar la producción de ciertos vegetales, poder cultivar cualquier tipo de planta en cualquier época del año independientemente del lugar en donde se encuentre (espacio físico o condiciones climáticas) y sin la supervisión permanente del ser humano. El dispositivo es útil para personas que viven en lugares que no es posible una “plantación natural”, que no tienen tiempo de cuidar sus plantas o no saben cómo hacerlo. También sirve para favorecer el crecimiento de plantas que necesitan un “cuidado especial”. Con este proyecto se podría evitar el desabastecimiento de frutas y verduras ya que hay algunas que no crecen todo el año, como por ejemplo la acelga y la remolacha.

El dispositivo consta principalmente de sensores de temperatura, humedad e intensidad luminosa. Los datos de esos sensores ingresan a un microcontrolador y con esa información se activan o desactivan las lámparas, ventilador y bomba de agua para lograr un crecimiento eficiente de las plantas. Los datos obtenidos se visualizan en un monitor, pero el dispositivo también podrá vincularse a un teléfono móvil a través de Bluetooth para poder visualizar los parámetros y configurar el equipo. El prototipo usa materiales reutilizados y es de fácil construcción para personas con poca experiencia en el tema. Tiene la ventaja de ser modificado para utilizarse industrialmente o en forma doméstica ya que los planos mecánicos, eléctricos/electrónicos y programación, estarán disponibles para toda la comunidad.

Aramayo, profesor de la escuela y asesor del proyecto dijo “el ministro nos dio este mérito porque participamos de un concurso organizado por la Unión Industrial Argentina, donde se presentaron 60 proyectos de todo el país y con el que hicieron los chicos, ganaron el primer premio. Yo fui el asesor de este proyecto que inició durante la pandemia y estoy muy contento, la verdad que hace tiempo venimos participando en proyectos, tuvimos una distinción también en Ecuador, y es muy positivo que exista Orgullo Tucumano, porque le sube el autoestima a los chicos, se sienten orgullosos y les da más ganas de trabajar porque sienten que el Ministerio de Educación los sigue”.

Coronel, egresado del Instituto, afirmó “el proyecto que hicimos tiene que ver con lo que estoy trabajando actualmente. La verdad que estoy muy contento, muy feliz en lo personal, nunca imaginé llegar a tal instancia y esto motiva para que más chicos sigan haciendo lo que nosotros hicimos y puedan llegar más lejos de lo que nosotros llegamos».

Valdez, en tanto, sostuvo “Este reconocimiento es bastante motivador para que sigamos en nuestros trabajos