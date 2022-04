Tucumán dio el puntapié inicial a la Semana de la Vacunación de las Américas

En el Complejo Ojo de Agua en simultáneo con otros 8 operativos en el interior de la provincia comenzó con éxito la Semana de la Vacunación de las Américas. Esta campaña continuará hasta el 30 de abril en la que se realizarán diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad para completar su vacunación.

El inicio fue presidido por la ministra de Salud Pública de la Nación, Carla Vizzotti, el presidente de la Legislatura, a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, el responsable de la cartera sanitaria en Tucumán, Luis Medina Ruiz. Estuvieron presentes, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, la intendenta de Aguilares, Elia Fernandez de Mansilla, y el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferré Contreras, entre otras autoridades.

Al respecto Vizzoti expresó: “Tenemos una satisfacción enorme ya que es la Semana la Vacunación de las Américas número 20 y a partir de esta iniciativa todas las regiones del mundo de la Organización Mundial de la Salud se han sumado, es un momento donde se recuerda que tenemos todos los días que que chequear el calendario y generar la acciones para mejorar las coberturas. En Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida que son gratuitas, y están disponibles en todos los centros de salud, estas salvan vidas y benefician a quienes nos vacunamos y a quienes nos rodean. Gracias a las vacunas se erradicó la viruela, se eliminó la polio,el sarampión en nuestra región la rubéola, se controló la tos convulsa, bajaron las internaciones por neumonía y las muertes por tos convulsa en bebés”.

Continuando la funcionaria destacó que las vacunas y el agua potable, son las dos estrategias que más vidas salvarán la historia de la humanidad. “Recordarlo una semana todos los años de manera muy intensiva es importante. Quien atrasó su vacunación o no concurrió a los controles debe acercarse para hacerlo. Hoy desde Tucumán estamos lanzando este acontecimiento para todo el país junto a la Organización Panamericana de la Salud y quiero agradecer al Gobierno de Tucumán en el nombre del Vicegobernador que está ejerciendo la Gobernación, el habernos brindado el espacio, la prioridad y el compromiso”, recalcó la ministra.

Siguiendo esta línea Vizzoti hizo hincapié en que la pandemia logró que en todo el mundo menos gente se acercara a vacunar, por temor o por dificultades en el acceso.”Nos contaban que en muchas provincias están yendo a buscar a las personas a sus casas para inmunizarlas, haciendo vacunación escolar. El hecho de que en el mundo bajaron las coberturas de vacunación, los controles de cáncer, de colon, mama y cuello de útero y es algo importante de resolver ya que la gente debe retomarlos. Además de los abordajes de Salud mental en un contexto de dos años muy difíciles a nivel mundial que han impactado en ese aspecto, esas son las líneas de cuidados priorizadas para ahora que estamos en una situación epidemiológica mucho mejor gracias a esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas y gracias a la vacunación, poder trabajar fuertemente de e estos ejes”, aseguró.

“Hoy empezamos en Tucumán, luego vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, en Tecnópolis, también en Salta, Iguazú, Santiago del Estero, la semana es muy muy intensa siempre en este caso. Tucumán ha trabajado muchísimo en vacunación ha priorizado la salud ha trabajado muy fuerte también en la respuesta a la pandemia, así que nos gusta compartir y reconocer, ahora que nos podemos reencontrar presencialmente, estar acá es realmente un gusto, concluyó..

Por su parte, Medina Ruiz, contó: “Con mucho orgullo estamos recibiendo a la señora Vizzoti y a la doctora Eve referente de la OPS, además de los miembros del Gabinete de la Nación. Estamos junto a ellos vacunando desde temprano a muchas personas,lo más emocionante es que mucha gente viene a vacunarse, este es un nodo que ya estaba desactivado y de pronto hemos hecho una convocatoria en estos días y hoy está lleno de personas de distintas edades, niños, adultos mayores, jóvenes. Creemos que esta semana que entra es muy importante para que concretemos en el calendario, sabemos que las vacunas salvan vidas es uno de los mejores inventos de la salud. Las tenemos disponibles, son gratuitas, están accesibles, cuando no pueden venir vamos a su casa, así que no hay ninguna excusa para no vacunarse, no solamente COVID sino de todas las otras enfermedades”.

“Tenemos que recordar que enfermedades como la poliomielitis, la hepatitis, el sarampión, hoy casi no se ven y eso es fruto de la vacunación.Vamos a comunicar seguramente todos los nodos que están disponibles para COVID, esos sirven para completar todos los esquemas, además de los CAPS, policlínicas, y hospitales, es decir que esta semana va a ser de mucha actividad, lo vamos a difundir durante este fin de semana, para que las personas acudan y completen sus esquemas.Existe un link, donde a través de un código QR se puede ingresar y ver cómo está su esquema vacunatorio, eso es fundamental, chequear nuestro carnet de vacunación. Estamos en el Club Ojo de Agua, junto a todas las autoridades, muy agradecidos ya que nos pusieron a disposición sus instalaciones y así como este club, nos colaboraron en la terminal, en el aeropuerto, en todos los lugares donde hemos necesitado, esto se logra con el apoyo de la comunidad en todas sus formas”, cerró.

Del mismo modo la representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis, dijo: “En este aniversario número 20 y es muy importante recordar que ya se han vacunado más de 1000 millones de personas durante todo este tiempo y es un buen momento para celebrar esto. Nosotros desde la representación aquí en Argentina de la de la OPC y la OMS nos parece que Tucumán es un lugar que lleva un liderazgo en todo lo referente a la vacunación, nos contaron como se ha ido avanzando con las coberturas, como llegaron a lugares como el que estamos hoy aquí en un club y nos parecía que era una buena celebración el venir aquí, lanzar la semana y celebrar un poco todo este liderazgo. Este gran trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio, pero sobre todo también congratular a todo el personal de salud que durante los últimos dos años ha estado aquí al pie del cañón. Nos comentaban como el autovac ha sido muy importante aquí en la provincia y de cómo se ha llegado a todas las viviendas y nos parecía que eran un buen momento, una buena situación para llevar esto también está experiencia a nivel regional”.

“En las Américas en general ha habido un retroceso del calendario Nacional de un 6%, en Argentina fue el mismo durante los dos años, pero hay países en la región que han tenido un retroceso de hasta un 20%. Hasta mediados del 2021 hubo lugares en los que todo el programa de inmunizaciones se tuvo que parar por cuestiones de pandemia, por eso es tan importante ahora volver a retomar el calendario, y que todos hagamos ese esfuerzo”, aseguró Llopis .

Por último la representante de la OPS destacó: “Argentina tiene un programa muy extenso, muy exitoso, con unas coberturas muy altas. Sabemos que es difícil en la geografía de un país como el suyo llegar a todos, entonces ese es el desafío, acercarse a los lugares más remotos y no dejar a nadie atrás y principalmente a los grupos de riesgo. Aquí en Tucumán eso se está haciendo, desde que he llegado aquí me sorprendió gratamente la creatividad de los argentinos, la voluntad, el entusiasmo del personal de salud como el de poder montar fácilmente aquí estos lugares como ser hoy para esta vacunación y creo que es gracias a el soporte que brinda el ministerio ya que es uno de los países que tiene una cobertura muy amplia en el calendario nacional de vacunación, esto hace que todos esos factores concluyan en un proceso fácil, simpático y que demuestra que efectivo y eficiente se puede trabajar y para eso Tucumán es un ejemplo estupendo”, cerró.