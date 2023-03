Tucumán: intenso operativo de dengue y control focal en Barrio Policial IV

Equipos de la Dirección de Salud Ambiental, a cargo de la ingeniera Julieta Migliavacca, junto a los agentes socio sanitarios de la zona, continúan realizando tareas preventivas y búsqueda de pacientes febriles.

Al respecto, el ingeniero Agrónomo Leandro Medina, jefe de la Sección Control de Vectores de la dirección General de Salud Ambiental, contó: “Hoy estamos trabajando en Barrio Policial IV, ya que hemos recibido notificación de casos probables de dengue, por ello hemos coordinado con los agentes socio sanitarios del área Operativa Sudoeste para realizar un operativo de bloqueo. Estamos haciendo por un lado la búsqueda de sintomáticos, que ya hemos visitado algunas casas donde la gente manifiesta que está con síntomas compatibles con la enfermedad, por lo tanto, se los registra y se los invita a que se acerquen al establecimiento de salud”.

Y agregó: “A la vez también estamos realizando el recorrido por los espacios abiertos, buscando los potenciales criaderos del mosquito para ir neutralizando y enseñándole al vecino cómo hacerlo, y por último el control químico adulticida. En este barrio se ha encontrado gente con muchos cacharros en sus patios, algo que incrementa la posibilidad de tener dengue”

Por su parte, Sergio Flores, supervisor Agentes Socio Sanitarios del Área Operativo Sudoeste, explicó: “La recomendación fundamental es que si tiene material inservible que lo tenga ordenado, que separe todo lo aquello que acumula agua y si no lo quiere, descacharrar, que tengan los tachos dado vuelta, y tapado todo lo que no use, de manera que se pueda circular normalmente por el fondo y uno vea el orden y el cuidado que tiene”.

“En este barrio tenemos en un margen de 10 casas, las 10 son positivas debido a que hay mucho material inservible, la recomendación fundamental es ordenar el fondo y la aplicación de repelente. Fundamentalmente a la mañana y a la tarde noche, ya que ahí es donde sale el mosquito a picar, también es necesario tener cubierto el cuerpo con el repelente que le va a permitir estar protegido”, agregó.

Siguiendo esta línea, el supervisor, enfatizó: “Es fundamental la aplicación del repelente tanto para aquel que esté positivo y el que no. El que tenga la costumbre de salir a caminar o realice alguna actividad física, debe aplicárselo ya que es la manera de protegernos. Del mismo modo que si están en la casa es primordial mantener el fondo, ya sea el intra y el peri domicilio ordenado. Si alguien está con un cuadro febril, debe visitar un centro de atención primario para ser evaluado por un médico, y si así lo considera el profesional le pedirá un examen de laboratorio”.

Por último, Jose Luis de 57 años, comentó: “Vivo en frente del Barrio Policial IV, yo tengo dengue y es difícil transcurrir por ese proceso ya que es muy doloroso. En el dispensario he visto mucha gente que va por lo mismo. En mi casa vivo solo con mi hijo que se hizo los análisis y debe retirarlos mañana, pero él está mucho mejor que yo. Me parece muy bien lo que está realizando el Siprosa, porque así por lo menos nos dan una solución. La enfermedad es algo horrible, pareciera que se va a reventar la cabeza, es algo increíble. Ahora gracias a Dios no dieron repelentes que no teníamos plata para comprarlo y solo resta esperar a que pasen los síntomas”, finalizó.