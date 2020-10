Tucumán reabre hoy el transporte público terrestre interjurisdiccional

En el marco de la emergencia sanitaria vigente, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, anunció la reapertura a partir de hoy, de los servicios de transporte público terrestre interjurisdiccionales. El secretario de Transporte y Seguridad Vial de la provincia, Benjamín Nieva, explicó que mediante una resolución, se permitirá el traslado de personas de distintas provincias, dentro de los grupos esenciales, trabajadores esenciales o pasajeros por fuerza mayor (casos de salud).

“Esta es una medida dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Nación, la resolución 222 que fija la reapertura de lo que son los servicios públicos interjurisdiccionales de transporte terrestre. En este caso se refiere a distintas provincias, competencia fijada entre transporte de la nación donde van a poder en una primera etapa trasladarse aquellas personas consideradas dentro del grupo de los esenciales, es decir trabajadores esenciales o por razones de salud, turismo por el momento no estará habilitado”, sostuvo Nieva.

Esta actividad estará regulada por el Ministerio de Transporte de la Nación, al respecto el funcionario detalló puntos esenciales de lo que requerirán los pasajeros, “nosotros estamos hablando de ómnibus que cumplen esa función de traslado interprovincial, lo que va a necesitar el pasajero es la aplicación ´Cuidar´ o el certificado único habilitante para circulación que se lo consigue en la página emergenciacovid/19, lo que se está previendo desde el punto de vista médico sanitario y medidas de bioseguridad, es el tema de la venta de pasajes. Esta venta no se hará en forma presencial, lo que también se apela desde el Ministerio de Transporte es a realizar utilizando los medios no presenciales, es decir online salvo que fundamente la autoridad pública de la jurisdicción una excepción a esa disposición por una razón de fuerza mayor, pero la regla es venta online de pasajes solamente a personas de grupos esenciales”, explicó.

“Esta resolución rige a partir de hoy, paulatinamente irán aumentando los servicios desde Nación, desde ahí se regulará ese trabajo, no solamente en lo que hace a ómnibus sino también a lo que hace a ferrocarriles y vuelos, puntualmente a lo que son empresas de ómnibus interprovinciales, desde hoy rige la resolución lo que no significa que desde hoy ya hayan comenzado ese tipo de viajes porque no solamente está la cuestión del traslado de las personas esenciales sino también las cuestiones vinculadas al protocolo y exigencia de materia sanitaria, fijada no solamente por el Ministerio de Salud de la Nación sino también con los protocolos de las provincias, en el caso de Tucumán a través del Siprosa”, enfatizó.

La resolución 222 de Transporte, sostiene esta actividad reservada para las personas que son esenciales. Están contempladas en el artículo 11 del decreto 792/2020 así también como para las personas que estén dentro de las personas que viajen por fuerza mayor por ejemplo tratamientos médicos que deben viajar solos o acompañados.

En cuanto a los pasajeros que lleguen a Tucumán, Nieva aclaró que, “lo definirán desde Salud porque se está dejando la posibilidad de que cada provincia aplique su protocolo de actuación interno. Nosotros estamos pidiendo en la provincia el PCR no detectable que se realice dentro de las 72 horas y otra cosa importante es que, si se presentaba la situación de caso sospechoso abordo del colectivo, es que ese pasajero mantenga una distancia de seguridad de al menos 3 metros en esa unidad, para ello la unidad deberá estar preparada para esto también”.

Finalmente, agregó “la frecuencia irá aumentando paulatinamente en función de dos cuestiones importantes, la primera es la evolución de la pandemia y la segunda la demanda de los pasajeros esenciales, esta es una surte de flexibilización que por fuerza mayor necesite desplazarse, siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias”, cerró.

Puntos clave para tener en cuenta

*La venta de pasajes será solo online, realizando por medios no presenciales. La frecuencia irá aumentando a medida que se soliciten más servicios o la situación epidemiológica, eso lo dispone Nación.

Tener aplicación Cuidar

*Cumplimiento de medidas medico sanitarias, distancia social, uso de barbijo, alcohol en gel, toma de la temperatura de los pasajeros al momento del ascenso a la unidad

Tratamiento de las valijas de los pasajeros

*Se está terminando de definir el tema de la ocupación, que no supere el 60% de esa unidad, los servicios en los transportes estarán suspendidos, (semicama, bebidas, comidas), siempre respetando las medidas de higiene y seguridad.

La unidad debe estar ventilada y sanitizada, esta última será con frecuencia a lo largo del viaje