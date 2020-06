Tucumanos recuperados del covid-19 donaron plasma

Se trata de dos jóvenes que fueron diagnosticados con coronavirus; luego de hacer el tratamiento y aislamiento obligatorio, hoy están dados de alta y voluntariamente se anotaron para ayudar a otras personas que están pasando por la misma enfermedad pero en estado crítico.

“Estamos muy contentos desde el Sistema Provincial de Salud de estar presentes en este nuevo Banco de Plasma que fue inaugurado por el gobernador Juan Manzur el jueves pasado. Y hoy (por ayer) tenemos dos donantes voluntarios que fueron Covid-19 positivo y actualmente están recuperados. Estamos haciendo la extracción a través de aféresis para la donación del plasma, donde están los anticuerpos que vamos a necesitar para el uso de pacientes que tengan la enfermedad”, contó la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla.

La funcionaria destacó la solidaridad y predisposición de los donantes, y sostuvo que esta es la primera vez que se hace aféresis para este tipo de paciente en el NOA y NEA. Hasta el momento, dicho procedimiento para pacientes con coronavirus sólo se hacía en Buenos Aires o Córdoba.

“Sumamos la tecnología necesaria, los insumos, y por supuesto el recurso humano capacitado para hacerlo. Pero lo más importante aquí son los donantes. Llamo a la solidaridad de quienes fueron pacientes con Covid positivo y que ya están curados, que puedan llegarse, comunicarse con nosotros para poder hacer el estudio de anticuerpos primero y luego la donación de este plasma que va a servir para muchos pacientes con Covid-19 positivo”, invitó la titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, la directora del Banco de Sangre de la provincia, doctora Felicitas Agote, explicó que en la donación por aféresis se utiliza un procesador celular, es decir un equipamiento especial, en el que la sangre ingresa, se separa como en capas y se selecciona qué elemento de la misma se necesita. En este caso, sería el plasma en el cual están contenidos los anticuerpos esenciales para el tratamiento de paciente con Covid.

La persona que quiera donar plasma para ocasión, debe presentar dos análisis que den negativos de Covid-19, se le hace una evaluación de su estado de salud, un análisis de sangre y si está todo bien, puede donar.

“La recuperación es rápida y el tiempo que necesitamos es de 35 a 50 minutos para realizar este procedimiento. Además se puede repetir a los 14 días, eso nos ayudaria mucho. Invitamos a los pacientes curados a que nos colaboren para recoger plasma, congelarlo, y en el momento si hay más casos en Tucumán, la provincia pueda tener para hacer los tratamientos”, comentó Hugo Bulacio, técnico en Hemoterapia a cargo del procedimiento de Aféresis en la provincia.

Y agregó: “Cada persona según su peso y altura, tiene un volumen sanguíneo, eso la maquina de aferesis lo calcula y ve que cantidad puede dejar que sería entre 400 y 600 ml. Un donante de plasma puede ayudar para uno a tres tratamientos”.

En primera persona

“Me contaron hace dos semanas que existía la donación de plasma en la provincia, no lo pensé muy mucho y decidí hacerlo. Creo que es una forma también de agradecer como me trataron este último tiempo, y que realmente no me costó nada. Es un rato y nada más. Nunca me habían sacado sangre, me explicaron, tranquilizaron, y recibí contención psicológica. Es un proceso bastante sencillo que sólo lleva una hora del día, ojalá que pueda ayudar con esto a otros pacientes con coronavirus”, manifestó Félix de la Peña, paciente recuperado de Covid-19 y primer donante de plasma para tratamiento de coronavirus en Tucumán.

Fuente http://msptucuman.gov.ar/se-realizo-por-primera-vez-en-tucuman-la-donacion-de-plasma-de-pacientes-recuperados-de-covid-19/