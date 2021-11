Un caso de abducción de La Pampa despierta interés en Estados Unidos y Europa

La Pampa.- «El caso de la mujer de Jacinto Arauz no solo ha impactado en La Pampa y en otros lugares del país, estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España -quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo- y me están solicitando información», contó Quique Mario, quien desde hace más de cuatro décadas estudia los distintos casos relacionados a la ovnilogía en la provincia vecina, en una entrevista que brindó al programa «Una Mañana y Pico», por la emisora La Red Pampeana.

«Esta mujer según cuenta sintió un ruido fuerte y salió de la casa -ubicada en un campo a unos 40 kilómetros de Jacinto Arauz- y vio una luz muy fuerte y de allí en más no recuerda otra cosa, y aparece sentada al día siguiente a unos 60 kilómetros de ese lugar -casi en el límite de La Pampa con la provincia de Buenos Aires, cerca de Colonia Santa Teresa-. Lo que hay que decir, por lo que yo investigué es que se comprobó que esta mujer (que tiene unos 50 años), por el estado de su calzado y la ropa que es imposible que haya caminado todos esos kilómetros, no hay huellas de polvo ni de tierra, ni tampoco síntomas de cansancio que nos hagan suponer que pudo haber hecho eso y además se trata de una persona con obesidad», comenzó contando el especialista.

«Ella despierta sentada en el medio de una calle a unos 60 kilómetros del lugar donde estaba y un día después ya que la aparición de esa luz fue el martes cerca de las 10 horas y esto sucede durante la mañana del miércoles. Allí trata de ubicarse donde estaba, caminó unos metros para obtener señal en su celular y sacó unas fotos que envió a sus familiares para que la ubiquen y a partir de ello la encuenta la patrulla rural de Guatraché que ya estaba anoticiada de su desaparición y busqueda desde el día anterior», relató Quique Mario.

«Lo más extraño de todo esto y que es un dato nuevo de todo lo que se sabe hasta hoy es que el martes a la tarde, cuando ya estaba desaparecida y la buscaban por todos lados, entre las 18 y las 19 horas, la mujer intenta comunicarse con algunos familiares que reciben llamadas de su teléfono celular pero que cuando atienden no escuchan su voz sino una especie de zumbido o viento», continuó contando el investigador.

«Todavía no sabemos -no pude entrevistarme con ella aun- si ella hizo esto de manera consciente ya que según cuenta no recuerda nada desde el momento en que apareció la luz que la encegueció y el momento en que se despertó. También es importante para la investigación el dato que a la mujer la trasladaron al Hospital de General Acha porque le descubrieron una laceración en uno de sus parietales donde le ha realizado otro tipo de estudios más complejos y todavía no se conocen los resultados ya que también la Justicia está investigando el caso», siguió narrando Mario.

«Según testimonios que he recogido, me cuentan que la mujer también ha sufrido fuertes dolores de cabeza y que le molestaba la luz, que pedía que apagaran la luz en la habitación donde se encontraba, y tengo que decir que son todos síntomas de experiencias de este tipo, probablemente puedan aparecer otros síntomas de anemia», agregó el especialista, según publicó el sitio Ya te cuento.

Fuente: Telefe Noticias

Foto: Ilustrativa