Un chofer abandonó un micro en medio de una ruta de Córdoba con 18 pasajeros adentro

A la deriva. Así quedó un grupo de 18 pasajeros -incluido un bebé- que se trasladaba en micro desde Córdoba Capital a Corral de Bustos, una pequeña ciudad del departamento Marcos Juárez, en el sudeste provincial. De un momento a otro, se despertaron durante del viaje y se encontraron abandonados al costado de la ruta sin el chofer.

El ómnibus 4347 de la empresa local Coata partió a las 20.30 del domingo. La hora de llegada estaba pautada para las 2.30 de la madrugada del lunes. Pero en el trayecto de poco más de 300 kilómetros, varios pasajeros fueron protagonistas de un acontecimiento tan inesperado como insólito.

Estaban durmiendo cuando, cerca de la 1, notaron que el micro se había detenido a la vera de la Ruta Provincial 4. Al no recibir ninguna notificación de alerta por parte del personal, siguieron descansado. Sin embargo, algunos volvieron a abrir los ojos cuando el reloj ya marcaba las 2.30. Estaban en el mismo lugar.

Asombrados, algunos se acercaron a la parte delantera del micro y se encontraron con que estaban encerrados. Las luces apagadas y la ausencia del chofer fueron otras señales de alerta. También faltaban pasajeros que habían salido con ellos. La desesperación invadió la escena.

En ese momento, algunos utilizaron su celular y abrieron las aplicaciones de mapas para saber dónde estaban varados. La ubicación era Etruria, a unos 100 kilómetros del lugar de destino.

La llave del coche todavía puesta les permitió probar suerte para lograr abrir las puertas y bajar. «Tocamos todos los botones, sin conocimiento alguno, y pudimos abrir las puertas. Al bajar abrimos la bodega y notamos la ausencia de los bolsos«, detalló Antonela Cesano, una de las pasajeras que relató la odisea en su cuenta de Twitter.

Hablamos entre nosotros y al principio la situación nos causó risa porque no entendíamos que estaba pasando. Uno bajó a buscar el chófer y no estaba, abrimos el porta equipaje y no estaban los bolsos, no había nada.

No podíamos creer que era real lo que había pasado.