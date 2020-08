Una ciudad jujeña vuelve a fase 1 por 48 horas

Mediante un comunicado a través de las redes sociales del municipio de San Pedro, el intendente Julio Bravo anunció que esa ciudad jujeña vuelve a Fase 1 de la cuarentena por el término de 48 horas.

Solo los comercios esenciales, como ser supermercados, negocios de proximidad y aquellos considerados esenciales podrán abrir sus puertas hasta las 19 horas. Asimismo galerías, paseos comerciales, ferias minoristas, gimnasios deberán mantenerse cerrados.

Por otro lado, las actividades deportivas quedan terminantemente prohibidas, incluso las salidas a caminar.

“En los últimos 5 días registramos más de 100 casos en la ciudad y los sampedreños debemos hacer el esfuerzo de quedarnos en nuestras casas para revertir esta situación. El aumento de casos seguramente seguirá por 10 o 15 días más y necesitamos aplanar esa curva de crecimiento de casos”, indicó el intendente.

El mandatario hizo un llamado a los sampedreños a que se mantengan en sus hogares “ayer se pudo observar que se realizaron diferentes “pachas” a lo largo y ancho de la ciudad y no logramos que la gente tome conciencia de la importancia del distanciamiento social. La gente cree que el virus no va a entrar a sus casas y no los va a afectar y los números reflejan todo lo contrario”.

En el día de ayer, el COE provincial comunicó que el departamento San Pedro pasó a ser zona roja, por lo que el mandatario sampedreño dijo que se mantendrán en contacto con los demás intendentes y comisionados del departamento con el único fin de tomar las mejores decisiones para todos.

“Aquí está en juego la vida de los sampedreños. No me interesa discutir si está bien o no que estemos en zona roja, me interesa cuidar la vida de los vecinos. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que nos pasa a los sampedreños. Ojala este sea el último esfuerzo que tengamos que hacer y entre todos logremos salir adelante”, finalizó diciendo el intendente Bravo.

