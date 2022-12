Una joven correntina se recibió y lo celebró en bicicleta con su mamá

Corrientes.- Una imagen muy emotiva se vio en los últimos días en Curuzu Cuatiá, y con ayuda de las redes sociales rápidamente se volvió viral. Se trata de una joven, Milagros María Luz Giménez, quién se recibió de Técnica en Administración de Empresas con Orientación comercial y de Servicios que se dicta en la Universidad Nacional del Nordeste y para celebrar su logro, la tradicional caravana la hizo en una bicicleta con su mamá.

En sus redes sociales Milagros recordó que había hecho una promesa. «Siempre dije que cuando me reciba no iba a faltar la vuelta en la nave de mi mamá jaja y así pasó, gracias Ma», destacó.

Esta mañana en declaraciones a Radio Dos Milagros contó: «un día mi mamá me dijo que como teníamos solo una bici, cuando me reciba me iba a llevar de caravana. ‘Yo tengo mi moto ahí afuera’, me decía siempre, haciendo referencia a la bici, y siempre cuando se acercaba la fecha de rendir me decía ella ‘mirá que tengo preparada la moto eh’, pero yo tenía un poco de miedo por su salud porque sufre de dolores de espalda». «A mí no me interesaba lo que diga la gente», dijo orgullosa.

Tras cumplir el objetivo, recibirse, la joven fue a cumplir: «todos andan en autos y camionetas, pero para mí fue muy emotivo dar la vuelta con mi mamá en bici. Ella estaba muy contenta porque quería que vieran que su hija se recibió».

Sobre el acompañamiento de sus familiares y amigos, la curuzucuateña expresó: «No me esperaba eso porque no vi nada raro en mi casa, pensé que iba a estar sola cuando rindiera, pero cuando salí la vi ahí a mi mamá, mis hermanos y mis amigos. Tengo una felicidad tremenda, es algo muy particular, porque cuando alguien anda en bici siente vergüenza, pero yo no, para mí fue un orgullo total» destacó.

Destacó el mensaje de su madre: «siempre me decía que estudie para mi bien, que no baje los brazos».

El testimonio de Teresa, la mamá de Milagros

Teresa sin dudas que se mostró emocionada y orgullosa por su hija: «Soy mamá de cuatro chicos, ella es la tercera, y siempre a todos les dije que estudien para que el día de mañana tengan un título, sean mejores. Que el estudio es lo primero, yo no pude terminar el secundario, por eso les digo eso».

«Somos una familia humilde, el único que trabaja es el papá con un sueldo mínimo, pero con esfuerzo, amor y cariño de la familia se puede salir adelante. Es una alegría inmensa para mí su título», compartió la mujer para la radio.

Resaltó que esto es el fruto de Milagros: «ella se ganó su título con su esfuerzo, por su capacidad y estudiando siempre».

«Andar en bici, llevarle a ella, fue una gran emoción para mí, no lloré, yo soy muy chillona pero le demostré de otra manera mi amor. No tenemos auto así que salimos en bici, yo digo ‘mi moto’ por la bici, siempre bromeo así», contó.

Teresa describió que «todos se emocionaron al vernos a las dos en la bici, fue una alegría que sentí, una emoción muy grande». «Siempre le daba mi bendición antes de que vaya a rendir, le decía en el nombre de Dios, de la Virgen y de la mamá, que es su abuela, mi mamá», afirmó.

Milagros concluyó: «le doy las gracias a los dos, a mi mamá y a mi papá, este título es para ellos también porque sin ellos yo no iba a poder estudiar».

