Vértigo: Conocé sus síntomas y adónde recurrir si sospechas esta afección

El hospital Padilla cuenta con un Consultorio de Vértigo que desde 2019 se encarga de la atención especializada de los pacientes que experimentan mareos y desorientación. Funciona de lunes a viernes de 8 a 12 horas con turno previo.

El consultorio, que depende del servicio de Otorrinolaringología a cargo del doctor Enrique Zevallos López y que se completa con la otorrinolaringóloga, doctora Fernanda Villagra; la fonoaudióloga, licenciada Marina Contino y el kinesiólogo, licenciado Esteban Getar, fue creado ante la cada vez más alta prevalencia de lo que se denomina patología vestibular o vértigo, que se caracteriza por generar en el paciente la sensación de que las cosas de su entorno se mueven o giran.

“La prevalencia del vértigo posicional paroxístico benigno de origen vestibular aumenta con la edad y es causa frecuente de ausentismo laboral, permanencia en el hogar e interrupción de la actividad cotidiana por lo molesto de sus síntomas. Este trastorno requiere un diagnóstico diferencial, pero un elevado porcentaje de pacientes queda al margen del diagnóstico preciso y recibe un tratamiento inadecuado. Aun así, la mayoría de los desórdenes vestibulares tienen una causa benigna, toman un curso natural favorable y responden positivamente a la terapia”, comentó Villagra.

A nivel internacional las cifras indican que el vértigo posicional paroxístico benigno es una patología muy frecuente y que 3 de cada 5 pacientes sufrirán este cuadro en algún momento de su vida, de allí la importancia del reconocimiento de sus síntomas, para poder recibir el abordaje y tratamiento adecuados: “Mareos, impresión ilusoria de giros, náuseas, vómitos -acompañados o no de una disminución de la audición- ruidos en el oído. La sensación de giro al acostarse y/o levantarse, todo eso es lo que hace que se diagnostique el vértigo posicional, ante el cual se indica la realización de maniobras manuales que permitan contrarrestar sus efectos”.

Estas maniobras son diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación vestibular y se indican de acuerdo a cada caso particular. Se pueden hacer en el servicio de Otorrinolaringología o en el de Fonoaudiología. La intensidad de los síntomas, sobre todo de la sensación de giro, las náuseas y los vómitos, convierte en fundamental la consulta precoz y oportuna.

“Es muy importante que no se pierda tiempo, que no tengan miedo y consulten con el otorrinolaringólogo. El vértigo posicional paroxístico benigno, es eso justamente, benigno, no se trata con fármacos, no se hacen estudios para diagnosticarlo, se trata con maniobras manuales, no hace falta que recurran a diferentes especialistas ni que se realicen estudios de complejidad, con los gastos que eso implica muchas veces”, puntualizó Villagra.

El consultorio del hospital, que funciona desde antes de la pandemia y está conformado por un equipo interdisciplinario, asiste particularmente pacientes que son derivados por el servicio de Clínica Médica y de Neurología. Una vez que llega el paciente se realiza el diagnóstico y muchas veces inmediatamente las maniobras manuales indicadas para este tipo de cuadros.