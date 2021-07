“Viva el amor”: policía le propuso matrimonio a su pareja ciclopolicía

Después de recorrer como todas las mañanas las calles del centro de la Capital como ciclopolicía, Vanina Carrasco nunca imaginó la sorpresa que tenía preparado su novio Lucas Sotelo, también ciclopolicía de Guardia Urbana, a la hora de salir de su lugar de trabajo. Ambos tienen 23 años y hace dos años y nueve meses que están de novios.

Para Vanina, el martes no fue un día más. Lucas le pidió que se casara con él frente a todos sus compañeros de Guardia Urbana.

“No me lo esperaba. Ya era hora de nuestra salida de trabajo y me pidieron que baje diez minutos antes, pensé que era para comunicarme un traslado. Entonces, comencé a despedirme de mis compañeros y le di mi casco de ciclopolicía a uno de ellos. Me llamaron a la formación y ahí estaban todos”, contó la mujer.

También dijo: “Me decían que iban a hacer una selección de los mejores y, sin entender todavía de qué se trataba, me llamaron para pararme al frente de todos. Ahí fue la gran sorpresa cuando vi a Lucas salir con los globos rojos, se puso frente a mi para pedirme matrimonio con el anillo en la mano. Me emocioné muchísimo, él es muy tímido por eso también me sorprendió aún más. Nos pusimos de novios en la Guardia Urbana hace dos años y nueve meses, por eso lo hizo aquí, donde comenzó todo. Jamás imaginé que se iba a hacer viral este momento tan especial para nosotros”.

La joven agente dijo que con Lucas están construyendo una vivienda para el futuro: “Cuando llegué el martes al trabajo sentí que era el día para pedirle casamiento. Lo hice en Guardia Urbana porque aquí nos conocimos y comenzó nuestra relación. Tenemos muchos compañeros amigos y al salir del turno mañana quería compartir con ellos este momento tan especial”, dijo Lucas, quien tenía la autorización y el guiño de su jefe, el comisario inspector Juan Ibáñez, para armar la gran sorpresa para su novia.

Ahora, Vanina y Lucas solo piensan en decidir la fecha de casamiento. “La frase mía es ‘viva el amor’, el amor es lo más importante, ojalá todos sientan el amor en sí mismos y la gente cambie su corazón en estos tiempos tan difíciles”, expresó Vanina, al dejar su mensaje a las demás personas.