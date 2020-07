“Volveremos a las aulas si las escuelas están en perfectas condiciones”

El Secretario General de Atep, David Toledo, ante la consulta sobre la posibilidad de que Tucumán reinicie las actividades escolares durante el mes de agosto, fue contundente al sostener que las clases podrán desarrollarse, condicionado a la opinión de los expertos sanitaristas y principalmente, al verificarse que los establecimientos escolares tengan la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades pedagógicas cumpliendo de manera estricta los procedimientos y elementos de bioseguridad que el momento exige.

Para Toledo, cuando las autoridades tomen la decisión de retornar a clases, los establecimientos deberán garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

¿Las clases podrían comenzar en agosto próximo?

-Como primera medida, no hay ninguna disposición oficial en este sentido y en segundo lugar hay una recomendación del Consejo Federal de Educación de que habría nueve jurisdicciones provinciales que estarían en condiciones de reiniciar las actividades educativas presenciales durante el mes de agosto y dentro de esas provincias está Tucumán. Nosotros estamos conversando con las autoridades provinciales y ATEP, ratifica lo que viene sosteniendo desde el principio de esta lamentable situación derivada de la pandemia actual y en el marco de la cuarentena vigente. En primer lugar, las clases presenciales se deben reiniciar cuando estén dadas las condiciones sanitarias que aconsejen los especialistas, que no haya ningún riesgo para la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa y en segundo lugar, se deben adoptar las medidas pertinentes para que todos los elementos de bioseguridad estén debidamente asegurados y esto implica establecimientos en perfectas condiciones edilicias, equipadas con el personal de maestranza y de servicios básicos suficientes y todos los elementos básicos que se necesitan mientras persista esta pandemia, como ser, alcohol en gel, agua, jabones, etc. Esta situación ahora no ocurre, pero se están haciendo trabajos complementarios para llegar a ese momento, pero reiteramos el concepto cada uno de los establecimientos deberá estar en perfectas condiciones y esto se lo hicimos saber a las autoridades provinciales.

¿Cuál es la situación salarial vigente en la provincia?

-Los plazos administrativos, legales y jurídicos de la conciliación obligatoria están suspendidos por la cuarentena y nosotros ya hemos recurrido a las autoridades provinciales manifestando lo que ya dijimos anteriormente, el gobierno otorgó un incremento salarial para la primera parte del año en forma unilateral, sin consultar y fuera del ámbito donde se discutía el tema. Nosotros, no estamos de acuerdo cómo se otorgó al incremento y como se está pagando la diferencia correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero y el medio aguinaldo con sus diferencias. Ya hicimos saber a las autoridades que cuando la cuarentena lo permita nos vamos a apersonar para discutir cómo terminará la paritaria y nosotros quedar liberados para llevar adelante las acciones que sean necesarias conforme al mandato que tenemos de los delegados escolares y congresales.

Con las restricciones vigentes, ¿cómo está funcionando ATEP?

-Muy a pesar de las dificultades actuales, estamos llevando adelante la parte administrativa, económica y financiera de la institución, como siempre lo hicimos, con hechos concretos y cumpliendo con todas nuestras obligaciones con los empleados de Casa Central, Filiales del interior, Hosterías y realizando nueva sobras como el mejoramiento de la Sede Central en San Lorenzo 434 de la Capital y próximo a inaugurar las obras de un moderno edificio en la ciudad de Concepción.

