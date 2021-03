Vuelta a clases: la foto de un docente de Aguilares que conmovió las redes sociales

Aguilares.- «Los chicos son obedientes, uno les dice qué hay que hacer y ellos cumple», explica Fabián Lobo, orgulloso de cómo cumplen todos los protocolos en la vuelta a las clases presenciales sus alumnos del segundo ciclo en la escuela French y Beruti, de Aguilares, al sur de Tucumán.

«Nos tenemos que ir acomodando de alguna manera: volver a escuela, trabajar con el protocolo. Los chicos no pueden tener contacto y se está cumpliendo a rajatabla para cuidarnos entre todos», destacó este maestro tras la publicación que no para de replicarse en las redes sociales.

«Me dan una pena mis chiquitos, seguro a varios docentes nos pasará lo mismo. Deben estar cuatro horas sin el barbijo y lo hacen sin chistar ni enojarse porque saben que esa es la manera de protegerse», expresó.

Fabián agregó que «ojalá los grandes pudiéramos ir a una fiesta o a donde sea y bancarse el barbijo como hacen ellos».

«Vos que lees esto cuando salgas a donde sea acordate de esta foto, ellos te cuidan para no llevar la plaga a sus casas. Cuidalos vos a ellos. Me incluyo», remató.

Hay toda una historia detrás de la foto que conmueve: «Un alumnito se da vuelta y me mira, quería comer, era media tarde y tenía hambre. Antes, él podía permiso para comer una galleta. Me miró y le pregunté qué le pasaba: me hace señas y levanta el paquete. Le tuve que decir que no, le pedí que espere un poquito», reveló.

El protocolo, que insiste se cumple «a rajatabla», impide que los chicos se quiten el barbijo mientras están en la escuela y por eso tuvo que negar esa galleta a media tarde en el aula.

«Me da bronca porque veo los bares y confiterías llenos, fiestas donde nadie se banca el barbijo y ellos sí, ellos cumplen y ni siquiera se quejan. Transpiran con calor y todo. Ojalá todos tomemos conciencia y seamos como ellos, respetuosos», resaltó, mientras espera el próximo 22 de marzo, fecha en la que está inscripto para recibir la vacuna contra el Coronavirus,

Fabián confesó que esta situación «nos angustia porque los chicos a veces necesitan ese abrazo, despedirse, saludarse y hoy está todo como frío». Sin embargo, destacó que «el protocolo está bastante bien pensado».

«Siempre les digo que ya nos vamos a volver a abrazar a jugar como antes», afirmó, y detalló cómo es jugar para los chicos en tiempos de pandemia: «Nosotros armamos proyectos de actividades lúdicas, juegos sin contactos. Jugamos al veo-veo, al piedra-papel o tijera, juegos donde no hace falta contacto y están distanciados, adivinanzas y rondas de lecturas con chistes o cuentos”.

«Me incluyo a mí también, ojalá todos tomemos conciencia. Ellos se cuidan, saben bien todo y te cuentan por ejemplo de no quieren contagiar a su abuelito. Cada familia tiene uno o más niños en las escuelas, el chico puede ser asintomático, todos debemos cuidarnos», cierra Fabián e insiste: «Acordate de esta foto».

Fuente: El tucumano