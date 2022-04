40 años de Malvinas: “Para Viki era un orgullo defender a su patria”

El 2 de abril de 1982 el gobierno de facto argentino dispuso el desembarco militar en las islas Malvinas y de esta manera dio inicio a la guerra con Gran Bretaña. Hoy se cumple el 40 aniversario del comienzo del enfrentamiento bélico. El conflicto, que finalizó el 25 de junio, dejó un saldo de 650 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses muertos.

Infoaguilares dialogó con Eugenia Nieva, hermana de Víctor, un aguilarense que perdió la vida por la Patria.

Según contó, Víctor entró a la Escuela Naval a los 14 años. De esa manera, cumplió su sueño. “Él amaba y soñaba con ingresar a la Armada. Cuando estalló la guerra, Víctor ya se había recibido y fue derivado a Bahía Blanca y de ahí lo trasladaron a Ushuaia, desde donde nos mandó la última carta, en la que nos contaba que se iba a la guerra y nos decía que no tengamos miedo porque no iba a pasarnos nada. Para él era un orgullo defender a su patria”.

¿Cómo era Víctor?

Nosotros le decíamos Vicky, era un chico muy sencillo muy bueno, era de tener muchos amigos en el barrio 1º de Mayo (casa paterna). Era un chico sin maldad, trabajó desde niño, primero vendiendo el diario junto a otro chico que también fue excombatiente de Malvinas, Camilo Uñates. Después empezó a trabajar en el mercado municipal con el Pila Arias. Trabajaba durante el día y a la noche iba al colegio Nacional Nicolás Avellaneda.

Después, cuando se presentó la oportunidad de entrar a la Armada y tomó la decisión de irse porque le dijo a mi mamá ‘yo quiero estar mejor y quiero que ustedes estén mejor porque si yo me voy la vida de todos nosotros va a cambiar porque tendré un mejor trabajo un buen futuro.

Ya en la guerra, Eugenia recuerda que Víctor fue destinado a Puerto Belgrano y allí todo el personal fue designado al crucero Ara General Belgrano.

La noticia más triste

Yo estaba en una clase de Educación Física me acuerdo a la mañana en el colegio, cuando llegó una sobrina a avisarme que habían llegado gente de la Delegación Naval Tucumán para informarnos que Vicky había desaparecido en el crucero. Nos dijeron que él había terminado una guardia y cuando comenzaron las explosiones, bajó a los dormitorios a ayudar a sus camaradas, a sus compañeros a salir. Él logro sacar a unos amigos, los puso para que bajen a la balsa y volvió a seguir sacando, pero ya no volvió a salir.

2 de mayo, una fecha que no olvidará jamás

Con solo 15 años, Eugenia escapó de su casa a buscar a su hermano. “En La Gaceta y en la televisión se escuchaba que había muchos heridos y yo decía ‘si Vicky está en algún hospital y no se acuerda’. Por eso, me escapé de mi mamá, no había salido nunca de Aguilares, pero me fui a Buenos Aires a buscarlo y de allí a Ushuaia.

Eugenia viajó en tren hasta Buenos Aires y “todo era desesperación”. “Una señora que estaba en un kiosco me vio y me preguntó qué me pasaba, le conté y me llevó con ella. Entré a una casa de familia a trabajar y la señora me daba permiso de tarde para que salga a buscar a Vicky en los hospitales. Un día dije que no podía seguir ahí y me fui a buscar un tren, de ahí me fui a La Plata, en donde encontré a unos soldados que me decían que no vaya a los regimientos sola porque todos no eran buenos”.

Finalmente llegó a Ushuaia, pero no lo encontró, por lo que emprendió su viaje de regreso tras dos meses de búsqueda.

Los 2 de abril

“Fue muy duro para nosotros como familia. Cuando vivía mi madre era difícil acudir a cada acto todos los años, ver a los excombatientes, ver a chicos que eran compañeros de él (Eduardo Saavedra y otro chico de apellido Correa de Trinidad). Verlos a ellos es como tener un pedacito de mi hermano y era muy muy doloroso”, indicó.

“La verdad que hoy, al cumplirse los 40 años, todo esto me parece un sueño. Me contaban los chicos que decían cómo habían sido golpeados los ex combatientes de Malvinas cuando reclamaban al Pami”, recordó.

“En su momento, cumplieron su deber con su patria y su patria les dio la espalda. Yo siento eso porque hay chicos que no tenían casas y no les dieron ni eso. No fueron reconocidos, ellos fueron héroes de Malvinas”, lamentó.

Para finalizar, Eugenia reflexionó: “Yo les diría a las generaciones nuevas que si bien es cierto es un derecho nuestro reclamar lo que es nuestro, con las armas no es la forma porque se pierden muchas vidas. No solamente las personas que estuvieron en combate mueren sino también las familias. Hay madres que pierden a sus hijos, esposas a sus esposos, niños a sus padres, hermanas que perdemos a nuestros hermanos. Hay que reclamar por la vía diplomática, es mi humilde opinión”.

“Me gustaría es que en los colegios se les enseñe a los jóvenes en los colegios y que los chicos conozcan los héroes, a los ex combatientes. Vos le preguntas a un adolescente y ellos no saben lo que fue esta guerra. Saben de Malvinas porque les hicieron cantar la marcha, porque le dijeron así nomás, pero a ciencia cierta tengo miedo que no haya alguien que los recuerden, a los héroes hay que respetarlo y honrarlos”, finalizó Eugenia.

Redacción INFOAGUILARES