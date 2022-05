Video: batalla campal en plena feria de emprendedores de Famaillá

Famaillá.- Este domingo por la tarde la tranquilidad habitual de la Feria de Emprendedores que se realiza en Famaillá se vio rota cuando frente a la réplica del Cabildo que existe en la ciudad, se desató una violenta pelea que se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas por muchos usuarios que no dieron detalles de lo que ocurrió en el lugar. Por eso, este lunes, eltucumano.com se puso en contacto con Abi Amaya, que junto a su papá Ariel y su hermano Leo, fueron golpeados por un grupo de presuntos policías.

Según el relato de la joven oriunda de Córdoba, todo comenzó cuando su papá, dueño de unas camas elásticas que alquila por tiempo, recibió un supuesto billete falso de mil pesos que había sido entregado por dos mujeres que estaban en el lugar con un menor.

#Famailla Una feria de emprendedores terminó violentamente en Famaillá. pic.twitter.com/HW7ArIQBKV — monterizos (@monterizoscomar) May 9, 2022

“Nosotros trabajamos al frente del Cabildo con los juegos. Estaba todo normal, era una tarde normal. En un momento, una señora con su nene que estaban jugando en la cama elástica, al momento de pagar la señora le da a mi papá un billete de mil pesos falso”, contó Abi.

“Él nunca desconfió porque esta chica estuvo hablando con nosotros ahí como si nada, aunque se la notaba medio rara. Estaba como alterada con el nene”, agregó y afirmó que esta persona no es de Famaillá: “Cuando mi papá agarra el billete se lo agarra como esta chica se lo da, hecho un bollito y le da otros 500 pesos que faltaba porque ya le había dado 350. Yo estaba a un metro de él pero estaba viendo la situación porque yo lo ayudo a cobrar y veo que esta chica le empieza a gritar”.

En ese momento la violencia se hizo presente. “Me acerqué y le dije que se calmara un poco porque nosotros trabajamos ahí, estamos viernes, sábado y domingo. La gente ya nos conoce y empezó a gritar que la habíamos estafado, que le pasamos un billete de mil”, relató incrédula sobre los gritos de la mujer y su acompañante.

Ante la tensa situación, el papá de Abi invitó a las mujeres a ir a la comisaría para resolver el conflicto. Sin embargo, estas decidieron llamar por teléfono a un grupo de hombres que serían agentes de la fuerza. “No vinieron a hablar, vinieron directamente a pegar. No vinieron a decir bien las cosas, le manotearon el teléfono a mi papá cuando estaba llamando a la policía. Estaban los municipales pero no se metieron”, recordó.

En ese momento, como se ve en el video que fue compartido por la joven en su cuenta de Facebook, los hombres golpearon a Ariel Amaya y asu hijo Leo que se acercó al ver lo que ocurría, mientras que las mujeres atacaron a Abi.

“Estaba un amigo de mi papá y también lo patotearon, lo tiraron al piso, las mujeres le pegaron. A mi me agarraron las dos chicas, que al intentar alejarlas del amigo de mi papá, una me pega y me agarran entre las dos. Me dejaron la cara lastimada y tengo patadas en el cuerpo, en la cabeza, dí la cabeza en el asfalto”, detalló y confirmó que iba a realizar la denuncia en la Fiscalía de Monteros.

“Está confirmado que eran policías. Fuimos a la comisaría, nos llevaron a todos ahí. A las chicas del billete falso y los agresores los hicieron pasar primero, les tomaron declaración. Y cuando nos llaman a nosotros lo llaman a mi papá solo, donde lo amenazan para que no haga la denuncia, porque le dijeron que estas chicas habían dicho que mi papá las había manoseado. Cuando ellas me agarraron, yo me defendí y las arañé. Entonces ellas dijeron que eso les había hecho mi papá. Le sacaron más plata y se fue de Famaillá sin la denuncia”, se lamentó.

Este lunes, Ariel Amaya viajó a Monteros donde le tomaron la denuncia por lo ocurrido durante la tarde del domingo.Abi cerró la entrevista asegurando que decidió contar lo ocurrido para que el nombre de su papá no sea «ensuciado», ante los comentarios en las redes sociales de gente “que opina sin conocer la verdad”.

