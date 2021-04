Capitán Cáceres es el único pueblo donde más del 80% de la gente no usa barbijo

Monteros.- Esta mañana, la Dra. Ana María Baumann y la Agente Sanitaria, Mabel Barrientos brindaron una charla informativa al personal de la Comuna de Capitán Cáceres y explicaron la situación que atraviesa la ciudad.

«Es el único pueblo donde más del 80% de la gente no usa barbijo y entre ellos el 95% son jóvenes. Esto no puede ser así, tenemos que entender que no se pueden reunir, no se hacen fiestas y si tienen síntomas deben aislarse, y más aún si les dio positivo, no podemos buscar más contagios», expresaron de forma tajantes las profesionales del centro asistencial.

Hasta el día de hoy, la comuna de Capitán Cáceres registra 25 casos desde que comenzó la pandemia, de los cuales 7, se mantienen activos, y los restantes ya fueron dados de alta. El pueblo del oeste del Departamento no registra pacientes fallecidos.

Fuente: Monterizos