«Cerrado por robo»: la insólita situación de un miniservice de Concepción

Concepción.- La inseguridad no da tregua en Tucumán. Pareciera ser que no hay rincón en la provincia, ni persona que no haya sufrido un hecho de inseguridad. Este es el caso de Nur Julián Feréz, un vecino de Concepción que, en menos de tres días, malvivientes se robaron todo de su local comercial.

«Tengo una mezcla de sentimientos: Mucha bronca, mucha decepción y angustia. Te dan ganas de no seguir, pero uno tiene que poner el pecho a todo esto y volver a reinventarse», dijo Nur Feréz, quien cuenta que anteriormente tenía una panadería-cafetería pero con la pandemia tuvo que cerrarla y reinventarse con un miniservice.

En el local comercial que está ubicado en la intersección de las calles Octaviano Vera y Obispo Colombres, a tres cuadras de la plaza principal de la ciudad de Concepción, entraron a robar malvivientes que se llevaron todo lo que encontraron allí adentro, según comenta Nur a este medio. «Sufrí dos robos en tres días. Me llevaron todo, solo me quedó un poco de mercadería que la lleve a mi casa, tengo miedo que me roben de nuevo».

En ese sentido, Nur colocó un cartel afuera del local que dice «cerrado por robo hasta el lunes».

Siguiendo con el relato, el propietaro del local explica: «Entraron el martes a la madrugada por el hueco del techo de un depósito que tenemos en reparación. Rompieron la pared con un cortafierro y un martillo, que lo dejaron ahí. No obstante eso, el jueves a la madrugada volvieron a entrar pero ya vinieron por todo. A pesar de que lo hice tapar (al hueco), entraron por el mismo lado porque todavía estaba blandito el material. Me llevaron todo. Equipos de música, una balanza que no hacía un día que la había comprado, una máquina de cortar fiambre; las heladeras están vacías».

Por último, Nur Feréz comenta que ya realizó la denuncia pero que «esta situación en muy triste» y que espera alguna respuesta por parte de la Policía y que se pueda hacer algo. «Si bien ahora no tengo filmaciones, porque me robaron hasta las cámaras (de seguridad) que tenía afuera y ya no funcionan las otras (las de adentro)».

