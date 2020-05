Con importantes restricciones, vuelve la Feria Franca Municipal en Monteros

Monteros.- Al mediodía se realizó en el Salón de las Mujeres Monterizas, la exposición del Comité de Emergencia sobre el protocolo de reapertura de la Feria Franca Municipal. La propuesta ya fue homologada, así que desde este sábado reinicia la actividad, de 08 a 14 horas.

Las autoridades explicaron los motivos y la forma de hacerlo. El intendente, Francisco Serra afirmó que todo se mantiene en constante evaluación, tanto la apertura de los comercios que se hizo, como la nueva medida a tomar y si se detecta un relajamiento en la población «no dudaré ni un segundo en dar marcha atrás, porque lo primordial es la salud pública» puntualizó.

El concejal, Rafael Garrido, también tomó la palabra y explicó que los feriantes hicieron un planteo al Honorable Concejo Deliberante, que estaban sin trabajar hace 55 días y solicitaron la apertura bajo las medidas correspondientes. «El trabajo fue de manera coordinada con la Municipalidad y el Comité de Crisis. Nos parece que el Ejecutivo está realizando un buen trabajo en los controles en los comercios y en las filas y esto debe seguir en cada actividad que vuelve a activarse».

«Esto apunta a favorecer las economías familiares, sin romper la cuarentena. Las medidas se orientan a la seguridad sanitaria de la población» indicó el Dr. Alejando Ale, director del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad en relación a la actividad que se autorizará desde el sábado.

19 Medidas a cumplir

Los propietarios de puestos deberán tener domicilio real en la ciudad de Monteros. Solo podrán comercializar sus productos, de carácter primario y de origen local (agro alimentos), aquellos feriantes empadronados por la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Monteros.



A los fines de evitar la circulación de posibles casos positivos de COVID-19, la autoridad de aplicación de este protocolo (Secretaria de Desarrollo y Acción Social) estará facultada a tomar las medidas que considere necesarias para restringir el acceso de toda persona ajena a la jurisdicción de la Municipalidad de Monteros, pudiéndose incautar toda la mercadería, así mismo se restringirá el acceso al predio a toda persona que omita el uso de tapaboca o barbijo.



La Feria Franca Municipal se realizará los días sábados de 8:00 a 14:00 horas. El horario permitido para el ingreso al predio, a los efectos de instalación y organización de los puestos, será a partir de las 6:00 horas.

La Feria Franca Municipal contará con 30 puestos aproximadamente (frutas, verduras, especies, productos de elaboración regional, embutidos, carnes de cerdo y comidas elaboradas).



La ubicación de los puestos de comercialización obedecerá a estrictos criterios sanitarios, permitiéndose la modificación de la estructura de venta tradicional a fin garantizar la salud pública.



Los puestos de comida ya elaborada tendrán su espacio en la 2º cuadra, comprendida entre las calles 24 de Septiembre y Tucumán sobre Av. Roca, en los lugares habilitados para su desarrollo comercial, únicamente mediante el dispositivo “para llevar”, cumpliendo todas las medidas de higiene necesarias, tanto en la elaboración, como así también en la entrega.



En función de lo dispuesto por el Protocolo Provincial para la Realización de Ferias de Cielo Abierto, la distancia mínima entre puesto y puesto no podrá ser menor a 10 metros entre sí. Los puestos no podrán contar con coberturas laterales, y deberán ajustarse a los estándares de ubicación y control permanente por parte de los Inspectores Municipales habilitados a tales efectos. Las dimensiones de cada uno de los puestos estarán determinadas, bajo lineamientos estrictamente sanitarios, por la autoridad de aplicación del presente protocolo.



Los puestos de venta de frutas, verduras, especies, productos de elaboración regional, embutidos y/o chacinados estarán constituidos de manera organizada y determinada de forma previa por la autoridad de aplicación sobre la calzada.



Los feriantes deberán utilizar durante toda su práctica comercial, barbijo o tapaboca y guantes de látex, así mismo los clientes deberán usar, durante toda la permanencia en el predio barbijo o tapaboca. Las filas de espera de los compradores deberán garantizar el distanciamiento interpersonal de 1.5 metros entre ellos. El cliente no podrá estar en contacto ni manipular los productos, mercadería y alimentos, los cuales serán provistos exclusivamente por el vendedor y entregados en bolsas sanitizadas.



Tendrán prioridad de atención los adultos mayores y embarazadas.

Se prevé como opción para el feriante la posibilidad de brindar un servicio de entrega a domicilio o por encargo previo para ser retirado del puesto, garantizando así el menor tiempo de espera en el espacio público.

Finalizando a las 14:00 el horario de venta, los puesteros deberán garantizar el retiro de toda la estructura en un plazo no superior a una hora, debiendo a 15:00 horas quedar liberada la totalidad del predio, previéndose la aplicación de multas y/o sanciones para aquellos casos que se detecte la continuidad de la comercialización y/o venta de productos pasadas las 14:00 horas.



Los comerciantes deberán cumplir con un estricto protocolo de higiene en sus puestos de trabajo. Deberán tener barreras de nylon para proteger la mercadería, y llevar adelante una desinfección sobre todas las superficies, con una periodicidad mínima de una vez por hora. La desinfección deberá realizarse con una mezcla de hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina) con concentración mínima de 55 gramos por litro de agua.

Cada puesto podrá tener como máximo 3 personas abocadas a la atención al público. Uno estará encargado de la cobranza y los restantes exclusivamente a la venta.



La feria contará con dos únicos puestos de entrada y salida, inhabilitando todos los posibles ingresos por las calles laterales, a fin de garantizar el control de afluente de personas al predio ferial. Queda terminantemente prohibido el acceso con bicicleta y/o moto vehículo, debiendo los mismos ser estacionados en los lugares que estarán dispuestos a tales fines por personal de tránsito.



Se habilitará una cabina de desinfección en el acceso principal del predio ferial.



Por su parte, Enrique Racedo, apeló a la reflexión de los monterizos sobre el relajamiento que están haciendo y recordó que «Las condiciones de seguridad deben seguir. Los monterizos deben entender que la cuarentena siguen. El comportamiento individual debe ser estricta, respetando las normas. No hay un policía para custodiar cada domicilio o cada persona. Por más que se tomen las mejores medidas por parte del gobierno, si la gente no las cumple, no estamos exentos a tener contagiados; y no olvidemos que ya tuvimos uno».

¿Qué pasará con el aumento de los precios?

«Seremos exhaustivos en el control» confirmó Ale, en relación a la Feria. Mientras que Garrido explicó que luego de la reunión con el ERSEPT (Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán) que tuvieron la semana pasada, se busca que haya una sucursal de dicha entidad en Monteros, para que se puedan hacer los reclamos pertinentes en dicha oficina. Puesto que en Tucumán, hasta el momento, solo hay en capital.

Por último, se destaca que los feriantes no pagarán el impuesto por el espacio en la Feria, a la Municipalidad. Esa medida la resolvió el Ejecutivo local, «esto es fundamental para acompañar la situación que venían viviendo los feriantes» indicó el intendente.

Fuente: Monterizos.com.ar