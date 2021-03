Concepción: el nuevo sistema de estacionamiento comenzará a funcionar desde el 29 de marzo

Concepción.- En conferencia de prensa, el intendente Roberto Sánchez, junto a su equipo, dio detalles sobre el nuevo sistema a implementarse en Concepción:

*Funcionará a partir del próximo 29 de marzo. De lunes a viernes, de 8 a 13 y de 18 a 21 hs. Los días sábados solo de 8 a 13 hs. Días domingos no funcionará.

*El sistema abarcará cerca de 70 manzanas, tomando como epicentro a la Plaza Bartolomé Mitre, donde no se podrá estacionar al igual que en las 4 cuadras de la calle San Martín en el microcentro.

*El estacionamiento inteligente tendrá un valor de $40 por hora, siendo una tarifa plana, que no se modifica con el correr de las horas.

*Deberás acercarte a un comercio adherido a cargar dinero asociando tus patentes al sistema. Cuando te quedás sin crédito, tendrás un descubierto de 3 horas para que vuelvas a cargarlo.

*Habrá 17 controladores recorriendo las zonas y tomando las patentes, cada uno con un circuito asignado.

*Durante el primer mes de vigencia no se labrarán actas de infracción, pero sí se generará la deuda.

*Los frentistas que residan dentro del cuadrante podrán realizar un trámite para registrarse y no pagar el estacionamiento en su cuadra. Únicamente podrán registrar un vehículo por domicilio.

*En un principio se aplicará a vehículos como automóviles, camionetas y, donde estén habilitados, los camiones. No regirá para las motocicletas, ya que cuentan con lugares reservados para estacionar.

*Se trata de una tasa municipal y el dinero recaudado será para mejorar las áreas de transporte y de tránsito.

Fuente: Vientos tucumanos