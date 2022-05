Concepción: investigarán al menos 10 muertes de pacientes del médico trucho

Concepción.- Un falso médico atendía en una clínica de Concepción y fue denunciado por el verdadero profesional, quien advirtió la situación y lo desenmascaró ante la justicia. Sin embargo, el proceso de investigación se ha tornado muy lento y temen que se pierdan pruebas incriminatorias importantes para la causa.

El verdadero médico se presentó para ser atendido y encaró al médico trucho. Ahora piden respuestas ante el Siprosa. “Mi hermana se hizo pasar por paciente, él la reconoció y se negó a atenderla, ahí entré al consultorio y lo encaré. Me reconoció que estaba usando mi matrícula, me pidió de rodillas que no lo denuncie, y me pidió arreglarlo de alguna manera, que ese era su medio de trabajo”; manifestó el doctor Sergio Martínez.

Y continuó, «se trata de un estudiante de medicina, Sergio Bustamente, que vive en San Miguel de Tucumán. Sé que no está detenido porque su causa está en investigación». Incluso aparecía en un afiche del ministerio de Salud.

El proceso de investigación evalúa a las personas que han sido atendidas por el usurpador y familiares de fallecidos en la terapia intensiva. Aseguran que se tardó cerca de seis días en allanar la clínica y aún no requisaron la casa del acusado, por lo que podría perderse documentación incriminatoria importante.

Los propietarios de la clínica aseguran que fueron engañados por el falso médico, quien se presentó con documentación apócrifa.

Fuente: Los Primeros