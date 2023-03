Concepción: la escuela secundaria Arturo Illia tiene nuevo playón deportivo

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo participó este martes del acto de inauguración del nuevo playón deportivo de la escuela secundaria Arturo Illia en la ciudad de Concepción.

En el lugar también se hizo entrega de una Bandera de Macha, un parlante, pelotas y artículos deportivos.

Jaldo estuvo acompañado por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, los legisladores, Regino Amado, Raúl Albarracín, Mariela Reyes, el intendente de Monteros, Francisco Serra, Beatriz Bordinaro, Franco Morelli, concejales de Concepción y otros municipios, el secretario de Trabajo, José Domínguez, delegados comunales de la zona y funcionarios.

«Esta es una de las escuelas más importante de la ciudad de Concepción. Hemos venido a inaugurar un playón deportivo que ha venido siendo acompañado por el Gobierno de la Provincia a través de nuestro ministro de Educación, pero quién ha llevado adelante la gestión y quién hoy nos ha convocado es el legislador Raúl Albarracín que desde una banca legislativa siempre ha luchado y trabajado por su Concepción querida. Hoy lo vinimos a acompañar porque tenemos muy claro que en Tucumán no solo no hay grieta, no la fomentamos y no la vamos a permitir. La política debe unir a los pueblos porque hay gente que tiene necesidades y por eso tenemos que estar unidos», afirmó Jaldo.

Por otro lado el vicegobernador expresó que «como Gobierno de la Provincia entendemos que debemos seguir trabajando, porque nosotros venimos con un programa para mejorar ediliciamente nuestros establecimientos educativos y hoy acá se hizo un gran esfuerzo para hacer el playón y hoy nos comprometimos a techar este playón para que lo puedan usar en verano, cuando llueva o haga frío; es decir, vamos a darle una triple utilidad a este playón».

Finalmente, Jaldo agregó: «A Raúl hoy, una vez más, le agradezco por estos siete años y medio que vinimos trabajando en la Legislatura sin ser de nuestro espacio político a sacar leyes para gobernar la provincia de Tucumán. Gracias por ese trabajo que hizo en el presente Raúl para que podamos tener este playón y también lo hemos invitado a programar un futuro de manera conjunta tanto para Concepción como para la provincia. Venimos desde el pasado, trabajamos en el presente y elaboramos un futuro. Nuestro espacio es plural, integrado por varios partidos políticos, que pensamos diferente».

«En la víspera del inicio de clases estamos haciendo lo que tenemos que hacer: trayendo a esta escuela mejoras edilicias en este caso un playón deportivo para la práctica de deportes que pronto también será techado. Esto es lo que nos indica el Gobernador y el Vicegobernador, que es el camino de la preparación ya que todo el verano nos preparamos para este momento. Esto es inversión, porque la preparación sin inversión solo son buenas intenciones», afirmó Lichtmajer.

Por su parte Albarracín agregó que se trata de «una escuela periférica de la ciudad de Concepción, pero que con esta mejora la jerarquizamos, lo que redunda en beneficios de quienes son la razón de ser de esta comunidad educativa, que son los educandos. A través del deporte se puede hacer una verdadera apuesta por el desarrollo integral como persona, sabemos que el deporte es escuela de valores, escuela de vida, escuela de humanidades. Y hoy esta escuela todos los niños que concurren, los adolescentes y los jóvenes van a tener esa oportunidad. Es generar igualdad, eliminar asimetrías, eliminar diferencias. Es una apuesta a trabajar con la concepción que todos somos iguales, no que haya habitantes de primera o de segunda.es una gran noticia que hoy hayamos recibido el anuncio que está escuela va a seguir creciendo en infraestructura porque se techará todo».

Por otro lado Albarracín añadió que «vamos a sumar a todos los que quieran apoyar este anhelo de hacer un futuro mejor en Concepción. Podemos hacer realidad una lógica de gobierno plural, abierto, donde todos seamos parte y valorados. Sumar el apoyo del Vicegobernador me llena de honor y satisfacción».