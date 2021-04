Conflicto del limón: la policía garantiza el trabajo en las fincas de «El Molino»

Concepción.- Personal de la Unidad Regional Sur se instaló en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 65 para evitar que se produzcan incidentes con los trabajadores del limón, que se encuentran en conflicto por reclamos salariales.

«No queremos incidentes y como principal medida es que haya libertad para que trabajen quienes lo quieran hacer», manifestó el comisario Raúl Cornejo, quien aseguró que en la zona del «Solco» está garantizada la libertad de trabajo.

En ese sentido, afirmó que «UATRE ya firmó un acuerdo salarial y la misión nuestra es garantizar la libertad para que trabajen las personas que lo quieran hacer. Hoy no tuvieron problemas para llegar a sus lugares de trabajo».

Por su parte, Mario Domínguez -referente de los manifestantes- aseguró que durante la mañana ningún trabajador llegó a las fincas a realizar sus tareas. «Acá no llegó nadie a cosechar, no pasó ningún colectivo; es una mentira lo que dice la policía. No queremos incidentes ni violencia, esto no llegará a una pelea entre trabajadores, nosotros solo estamos solicitando un aumento para todo el sector».

«No tenemos ningún interés en la disputa política como dice, somos cosecheros de limón, Ledesma miente permanentemente», afirmó.

Fuente: Bajo La Lupa