Crimen de Luis Espinoza: “Si los policías no se quebraban esto no se hubiese descubierto”

Crimen de Luis Espinoza: “Si los policías no se quebraban esto no...

La pista arrojada por dos de los policías imputados en la causa (son 9 en total y un civil) trasladó la búsqueda de Luis Espinoza hasta la localidad de La Banderita, ubicada a unos 50 Km. al oeste de Concepción, en el límite entre Tucumán y Catamarca. Desde allí el equipo de búsqueda cruzó hasta el departamento de Andalgalá en Catamarca, en donde finalmente fue encontrado este viernes el cuerpo sin vida del trabajador rural oriundo de Melcho, un pequeño paraje dentro del departamento de Simoca.

Cinthia Campos, abogada que representa a la familia Espinoza, estuvo ayer en el lugar donde encontraron el cuerpo de Luis y en diálogo con la prensa expresó su asombro con lo acontecido; “Es increíble lo que está pasando, no puedo creer todo lo que sucedió, y si no hubiese sido por los efectivos que se quebraron esto no se hubiese descubierto, aunque las pruebas científicas hablan por sí sola”.

“Las pruebas van a decir realmente de qué manera, cómo murió, qué fue lo que pasó. La familia desde el primer momento sabe y siente que su hijo en el caso de la madre, en el caso de Juan Antonio su hermano ya no estaba con vida. Es impensable qué tantos kilómetros hayan recorrido para deshacerse de un cuerpo. La versión extraoficial que está circulando, es una hipótesis que es creó la más fuerte que se está dando ahora de que habría sido trasladado en el auto del comisario de Monteagudo junto a otros a 3 efectivos policiales”, agregó la profesional.

Cinthia Campos, abogada que representa a la familia Espinoza

– ¿Existen grabaciones de una cámara?

– Si, esta es la versión extraoficial que estoy manejando, no tengo una versión de la fiscalía porque hasta el momento no me ha notificado absolutamente de ninguna otra medida que se esté realizando, sí estuve participado de las pericias que se han practicado a los automóviles secuestrados, pero no de las declaraciones de los imputados a la cual he presentado ya un escrito solicitando acceder, tomar vista de todo el expediente como así también obtener en lo posible copias sino poder sacar fotos y poder ver con detalle cómo fue la declaración que es lo que nosotros nos interesa saber, porque ya sabemos como bien en el camino del crimen por así llamarlo de alguna manera.

– ¿El cuerpo está en tierras catamarqueñas, hay un procedimiento legal especial en estos casos, se lo va a poder retirar del lugar donde fue encontrado y llevarlo a Tucumán?

– Tengo entendido que el Ministerio Público tendrá que hacer la gestión correspondiente para que el cuerpo sea levantado del lugar y llevado por supuesto a la provincia de Tucumán, al cuerpo médico forense en San Miguel a los efectos de que se le hagan las pericias correspondientes, autopsias y toma de muestras.

– ¿Se sumó una nueva detención?

– Fue detenido en las primeras horas de la tarde el hermano de uno de los agentes policiales de apellido Delgado, es la información que manejó por fuentes extraoficiales, pero todavía no puedo asegurar bajo qué condiciones y también sé que se ha procedido al secuestro de una camioneta color roja marca Chevrolet Silverado si no me equivoco.

– ¿Tienen información cuántos disparos recibió Espinoza y quién disparó?

– La información con la que me estoy manejando últimamente son fuentes extraoficiales, se entiende que quién disparó fue el oficial auxiliar José Alberto Morales y quién planificó toda la escena y el Iter criminis le llamo yo, es el comisario Rubén Montenegro.

Cinthia Campos, abogada que representa a la familia Espinoza, de espaldas conversando con familiares de la víctima.

– ¿Pensó que el desenlace iba a hacer éste?

– Desde el primer momento que hablé con la familia, esperanzas de encontrarlo con vida no había, desde el día lunes en horas de la mañana precisamente me presenté en la comisaría de Simoca para asistir a Juan Antonio, para acompañarlo en el exàmen médico forense que se le hizo en la policía por parte de la doctora Sonia Boggio para que constate las lesiones que tenía y a partir de ahí presenté un escrito que fue ingresado a horas 11:45 en la Fiscalía de Instrucción de la I Nominación donde me constituyó como querellante y solicito la intervención de ley que luego me otorgaron. Participé de todas las pericias pero jamás tuve acceso todavía a tomar vista del expediente que es lo que nos interesa.

– La familia pide la pena máxima. ¿Desde su conocimiento, cuál sería y de igual forma para todos?

– Considero en un primer momento sin tener conocimiento de las declaraciones, esto lo digo más bien de forma personal y desde lo profesional también y sin tener acceso a las evidencias que todo el peso de la ley va a caer y con toda su fuerza sobre las cuatro personas que se deshicieron del cuerpo y en especial de la persona quién le dio muerte. Consideró que respecto de los dos efectivos policiales quienes colaboraron con su declaración tal vez le corresponda la figura del encubrimiento agravado y sus defensas por supuestos trabajarán para que la figura penal sea diferente a la del resto de los efectivos policiales y para que esté más atenuada en el momento al recibir una condena que sea por supuesto comparada con la de los anteriores mucho menor.

– ¿Cree que a partir de ahora los imputados van a tomar otra decisión o medida, prestar colaboración o algún arrepentimiento?

– Imagino que sí, creo que sería lo correcto, lo más apropiado, nunca es tarde para saber lo que realmente sucedió, creo que a la familia le interesa saber la verdad y la verdad es lo que importa en este caso. Si sabemos que éste quizás no fue tan tarde para los otros dos efectivos pero para el resto tal vez no sea posible atenuar la figura que les puede llegar a competer o se le puede imputar pero sí se quiere saber la verdad y ya es momento de que hablen y que digan lo que pasó para que se sepa para que su familia pueda estar tranquila, para que Luis pueda descansar en paz y su familia tenga resignación por todo esto que pasó y para que sirva de antecedente y de ejemplo para que nunca más vuelva a pasar algo similar. Es doloroso, una familia vulnerable, una familia de campo y que no es cualquier familia pero la fuerza y el amor de todos sus amigos o familiares y vecinos hizo que esto se sepa y que en siete días se descubra aunque si no hubiese sido por ello, si no hubiese sido por el corte de ruta, haciéndose sentir de esa manera, quizás no hubiese tenido la relevancia y la importancia que el día de hoy tiene y que a nivel nacional ha repercutido de una manera impresionante.

– ¿Los autores y partícipes de este crimen apostaron al desinterés social?

– Yo pienso que sí, pienso que en algún momento habrá cruzado por sus mentes que nadie los iba a descubrir, que a Luis nadie lo iba a buscar o lo iban a buscar en las zonas equivocadas, como es lo que estuvimos haciendo los primeros días de la desaparición, pero la gente del lugar sabía que no estaba ahí al segundo o tercer día, ya se podía decir que no estaba en esa jurisdicción porque si su cuerpo hubiese sido arrojado al dique Frontal como en un primer momento se manejó esa hipótesis ya hubiera flotado, se lo hubiera hallado por parte de la policía de lacustre que estuvo recorriendo el lugar.

– ¿Cree que Espinosa murió ahí en el mismo lugar donde fue el enfrentamiento?

– Eso se va a determinar en el momento que se le practique la autopsia y por supuesto es lo que vamos a buscar saber, para que todos puedan conocer y sobretodo sus familiares, cuál fue la data de la muerte. Con las pericias se determinará en qué momento falleció más o menos y aproximadamente en qué horario. También por el estado de descomposición del cuerpo, tomando en consideración que este es un clima fresco, se podrán obtener esos datos.

– Dicen que los animales se ensañaron con el cuerpo. ¿Fue así?

– Escuché decir eso a Patricia en el momento que estaban haciendo el reportaje. Fueron ellos mismos los que encontraron el cuerpo, eso es importante recalcarlo, sus mismos familiares, los mismos amigos fueron los que encontraron el cuerpo de Luis. Por supuesto la policía estuvo acompañándonos y buscándolo, pero tal vez la desesperación, el amor, la desidia lo llevó a ser ellos quienes encuentran el cuerpo de su ser querido.

– ¿La víctima tenía algún problema personal con Montenegro o con algún efectivo involucrado en este hecho?

– No tenía absolutamente ningún tipo de problema y versiones van a salir, comentario seguramente van a salir con el objetivo tal vez de que haya una justificación, pero para esto no hay justificación, para la muerte de una persona no la hay ni la habrá nunca. Eso no es verdad, ese dato no lo tengo, deben haber sido algunos mecanismos o comentarios defensivos por parte del mismo sector policial entiendo yo que puede haber sido así. Nada justifica pero esa versión no la conozco, no me la han acercado los familiares, pero por supuesto si existe y si fue verdad lo diría, lo haría conocer, pero como decías vos nada se justifican y creo que esto es aberrante.

– ¿Espinoza nunca estuvo preso, nunca tuvo problemas graves con la ley?

– La familia no comentó ese tipo de información, escuché decir que tenía antecedentes pero esa información no es real.