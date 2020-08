Destacan la colaboración de los vecinos aislados en el barrio Municipal

El impacto que ha producido el coronavirus en el mundo ha llevado a que se bloqueen diferentes fronteras en varios países, Argentina de por sí también ha pasado por el bloqueo de su frontera y esto lo aclara el doctor Walter Sigler, Director Gral. de Salud Mental y Adicciones del SIPROSA en diálogo con la prensa; “ustedes saben claramente lo que pasó con la frontera que tiene nuestra provincia de Tucumán, la ciudad de Concepción ha puesto claramente un sistema de control en sus ingresos y egresos. Hoy nos encontramos frente a este foco que tiene que ver con un cercamiento que se da, un bloqueo muy localizado en este barrio, en la cual el objetivo principal es ir hacia la prevención, porque nuestra epidemiología ha demostrado claramente los estudios que hemos hecho y anoche desde el minuto cero que el COE decidió activar el bloqueo de esta zona hemos entrado diferentes sectores a trabajar, operativizar para que se haga efectivo el resguardo y la protección de toda la comunidad que se encuentran en este barrio”, indicó Sigler.



“Todo lo que tiene que ver con el campo de la salud mental, principalmente en las pandemias, los equipos de salud trabajan bajo la consigna que no hay salud si no hay salud mental”, le aseguró el profesional al portal de noticias Bajo La Lupa.



Consultado acerca del diálogo que se mantiene con las personas que se encuentran aisladas en el barrio Municipal dijo “Esto tiene que ver mucho con el papel que hacen ustedes, que hace la prensa, desde esta mañana a primera hora que llegamos y hemos tenido intervención con la gente que está aislada y nos dimos con la novedad de que la gente está sensibilizada, que viene concientizada, que está colaborando mucho en todo lo que tiene que ver el hecho de estar 14 días aislados de todas las tareas que tienen que hacer y de la sociedad y la verdad que eso ayuda mucho a llevar todo este operativo”, señaló el profesional.



“Acá se trata de entender que en el mundo está comprobado que frente a esta pandemia de covid-19 los mejores territorios, los mejores países, las mejores ciudades que logran conservar menos infectados son casualmente aquellas comunidades que mantiene la disciplina y hablar de la disciplina es hablar de la responsabilidad individual, de la responsabilidad familiar, la responsabilidad colectiva”.



“Hoy la verdad que nos encontramos frente a esta comunidad, frente a estos vecinos que están dispuestos a colaborar, muy sensibilizados, muy consciente de lo que está pasando. Por supuesto que hay dificultades que tienen que ver de lo económico, dificultades que tiene que ver desde la familia, desde lo afectivo, no únicamente de las personas que están acá sino familiares que son de otras localidades o de acá de Concepción que están con la presencia de personas que están aisladas en estos momentos. Es todo un trabajo comunitario que se hace y fundamentalmente son acciones solidarias colectivas porque de eso se trata de solidarizarnos todos, porque no es beneficiar únicamente a las personas que están aislados, sino que es un beneficio solidario para toda la humanidad”, cerró el funcionario.



Fuente https://bajolalupanoticias.com.ar/contenido/12540/sigler-quiero-destacar-que-los-vecinos-del-barrio-municipal-estan-dispuestos-a-c

Relacionado