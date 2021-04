Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron la bicicleta sobre la ruta 331 en Los Sarmientos

Los Sarmientos.- Dos sujetos armados asaltaron ayer a una joven que circulaba en bicicleta sobre la ruta 331 a la altura del barrio San Martín, en Los Sarmientos. Según una vecina, que fue testigo del hecho, los malvivientes se movilizaban en una moto grande de color roja y negro. Uno de ellos vestía una campera azul y cubría su cara con un barbijo negro.

De acuerdo con el relato de la mujer, los asaltantes hicieron disparos a las personas que intentaron impedir el asalto.

«Por favor necesitamos presencia policial en Los Sarmientos. Hace un tiempito atrás se los veía todos los días, ¿por qué? Porque la gente manifestó su enojo e hizo una marcha. Las autoridades se comprometieron y no pasa nada. Hoy le tocó a una pobre ciclista que por suerte no le hicieron daño. Los gritos nos alertaron. Mi hermano intentó ayudar a pesar del riesgo e hicieron otro disparo. No tienen piedad, ellos van por todo… ¿Entonces? ¿Cómo nos podemos sentir? No me pasa el odio, la impotencia y el miedo. Ojalá que tomen cartas en el asunto y no pasen cosas peores, ojalá que esto no pase más», escribió en Facebook la vecina testigo del hecho.

La semana pasada un señor también fue víctima de delincuentes, que también le robaron la bicicleta en la misma zona en la que ocurrió el asalto el martes.