El Club de Leones distinguió a la magistrada aguilarense Alicia Merched por su labor con personas privadas de la libertad

Concepción.- El Club de Leones, institución solidaria sin fines de lucro a nivel mundial, otorgó la «Distinción de Honor – Mujer Distinguida 2022” a Alicia Merched (foto de portada, al centro), Jueza del Juzgado de Ejecución Penal del Centro Judicial Concepción del Poder Judicial de Tucumán, el pasado lunes 28 de marzo de 2022. La ONG, que cuenta con una sede en la ciudad de Aguilares, presidida por la prof. Norma Miguel, hace entrega todos los años de este reconocimiento a mujeres que se hayan destacado por acciones de bien público o solidarias dentro de su actividad.

Situación penitenciaria, perspectiva de género, reinserción social, reincidencia, y niñez, son algunas de las realidades con las que se trata a diario, de forma interdisciplinaria, en el juzgado de ejecución penal a cargo de Merched, quien asumió su cargo en mayo de 2017 luego de concursar en el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán. Entrevistada para el sitio de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, la jueza destacó la importancia del cumplimiento de las garantías constitucionales para todas las personas, indicando que las actividades que se llevan a cabo en su oficina con personas privadas de la libertad son las que requiere la Constitución Nacional.

¿Cómo se sintió usted al recibir esta distinción?

En principio me sorprendió, ya que mi tarea es mayormente con personas privadas de la libertad. Sentí una gran emoción, porque ya había traspasado las paredes del juzgado todo lo que se hace más allá de lo jurídico. La Sra. Presidente del Club de Leones me dijo que sabía que ayudábamos a los internos y sus familias, que nos interesábamos por los chicos que consumían sustancias y formábamos redes de contención con diferentes organismos para así evitar delitos, sabía también de los regalos que preparamos todos los años para navidad, y de muchos trabajos de los internos impulsados desde el juzgado. Me llenó de alegría.

¿Es importante este tipo de reconocimiento a las mujeres que trabajan en el ámbito de la justicia?

Es muy importante, ya que hace visible a la sociedad las muchas acciones que se pueden realizar para evitar que una persona vuelva al delito. Es la forma de concientizar que muchas personas que delinquen no lo hacen por elección, sino que nunca tuvieron oportunidades, y el juzgado debe tratar de insertarlas en la sociedad con tratamientos, educación, charlas, oficios, trabajos, etc, y así poder bajar niveles altos de violencia. En este punto puedo destacar que internos que dependen del juzgado de Concepción participaron en 2019 en la Feria de Ciencias a nivel nacional y ganaron en la ciudad de Buenos Aires, igual resultado tuvimos en el año 2021 a nivel regional a causa de la pandemia. Además, con la colaboración de docentes y de la Universidad Nacional de Tucumán, realizaron el cortometraje “Un día Diferente”, el cual fue premiado como inédito en un festival de cine en España en 2019.

¿Cómo se conforma su equipo de trabajo?

Está dividido por áreas y se compone de la siguiente manera: el Gabinete Psico-Social está conformado por dos médicos psiquiatras, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales que cubren todas las áreas del juzgado; la Secretaría, a cargo del Proc. Hernández Leiva, cuenta con un prosecretario, un relator y un ayudante judicial, y se encarga del trabajo con las personas privadas de su libertad, las que se encuentran con domiciliarias y con libertades asistidas; la Oficina de Control de Condicionales, integrada por un posecretario y dos empleados, realiza el control de las reglas de conducta de todas las personas que tienen libertades y ejecuciones condicionales; y la Oficina de Control de Probation, compuesta por dos prosecretarios y dos empleados, en donde se controla que los beneficiados con suspensión de juicio a prueba cumplan con todas las reglas de conducta establecidas, más las que sean necesarias para lograr que no reingresen al sistema penal con nuevos delitos. En todas las áreas las personas son abordadas por el gabinete interdisciplinario, dividido en dos equipos para lograr un trabajo equitativo.

¿Por qué es importante un abordaje que tienda a la reinserción social de las personas privadas de su libertad?

Este abordaje es importante no solo para las personas privadas de su libertad, sino también para las personas primarias en el delito que tienen una suspensión de juicio a prueba (probation) o una condena de ejecución condicional para evitar así la reincidencia o bajar exponencialmente sus índices. Y en este punto hablo de inserción ya que muchas personas que entran en el delito nunca tuvieron la oportunidad de estar insertas en la sociedad, muchas veces se trata de personas con familias desmembradas, con problemáticas de pobreza extrema, en situación de calle, con problemas de adicciones que vienen desde los padres, con abusos desde niños que los llevan a naturalizar la situación, que no tienen un hogar o un referente familiar por cualquier razón y no encuentran una forma de insertarse en el núcleo social y entran en el circuito del delito desde muy corta edad.

¿Cuáles son las acciones concretas que ustedes realizan en el juzgado para lograr esto y cuál es el impacto que éstas tienen en la vida de esas personas, en sus familias, en las víctimas de delitos y en las tasas de criminalidad?

Las tareas que se realizan en el juzgado son múltiples y variadas: controlar que dentro del Servicio Penitenciario se cumplan los tratamientos individualizados, el tratamiento penitenciario, otorgar los beneficios sin demoras, escuchar a los internos en las visitas semanales que se realizan en todas las unidades carcelarias de la provincia, escuchando no solo sus necesidades en relación al proceso de la ejecución sino también las personales y familiares. Es imprescindible el trabajo del Gabinete, fomentando la vinculación familiar, la educación y el trabajo, para lo cual se otorgan salidas excepcionales con estricta custodia penitenciaria, por vinculación familiar, por enfermedad o muerte de familiares, se otorgan también permisos para que puedan estudiar aquellas disciplinas que no se dictan en contexto de encierro, por ejemplo, una interna de la Unidad 4 se recibió de enfermera universitaria y a la fecha ya cuenta con su matrícula profesional otorgada por el SIPROSA.

Realizamos convenios con ONGs para dictar talleres y charlas, como «Juego Limpio», por ejemplo, dentro de las unidades carcelarias, que les enseña la idea de pertenencia a un grupo, amistad, empatía, compañerismo, además de lo importante de la actividad física. También mediante estos convenios, se dictaron capacitaciones para personas con probation, para los imputados por violencia de género y abusos sexuales, a estas personas se las aborda por el gabinete al iniciar la ejecución, con mayor énfasis que al resto de los delitos. Se realizó un convenio con el IES de Aguilares para que los alumnos que se encuentren realizando las prácticas las puedan hacer en la Unidad Penitenciaria 3 de la ciudad de Concepción, lo que resultó en una gran experiencia, tanto para los internos como para los alumnos que pudieron interactuar y ver las diferentes realidades. Además, se firmó un convenio con el Hospital Regional Concepción para que se realicen todos los estudios necesarios para detectar enfermedades y así lograr que los internos se encuentren en el sistema de salud de la provincia. Por otro lado, después de diversos diálogos con el obispo de la diócesis de Concepción, se logró que los internos cuenten con un sacerdote en forma diaria en el Penal y se está logrando a la fecha que esto se replique en todas las unidades por vía de comunicación con el obispo de la capital, con lo cual se consiguió que se forme la pastoral carcelaria, llegando a las familias de los internos y colaborando con las trabajadoras sociales. Además, por medio de Cáritas se consiguen donaciones de zapatillas para los internos y para las familias necesitadas.

También se crearon, dentro de las unidades penitenciarias, talleres de trabajo en forma de cooperativas, tramitándose su inscripción legal. Esto no solo da trabajo a internos que saben de oficios de electricidad, albañilería, cocina, panadería, plomería, herrería, carpintería, etc, sino también que sirve para que otros internos puedan aprender y, al salir al medio libre, les proporciona una fuente de trabajo seguro y digno. Además, se realizan campeonatos internos de fútbol y rugby, enseñándoles valores y los beneficios de la actividad física y así lograr que no consuman sustancias prohibidas y que se acerquen tanto a sus pares como a los penitenciarios con mayor empatía y compañerismo. Todo esto hace que empiecen a tomar hábitos de estudio y trabajo al ver a sus compañeros, bajando los niveles de violencia. Todos los talleres están habilitados para hacer trabajos para el afuera, siendo los familiares quienes hacen de nexo para la venta de los productos o mostrándolos en el salón de venta de las unidades.

También se lanzó el Proyecto de Justicia Restaurativa en 2021, y este año se hará el relanzamiento el día 6 de abril a horas 12 en el Complejo Villa Urquiza.

Cada año, todos los internos de la Unidad 3 de Concepción y los internos dependientes del juzgado que se encuentran en otras unidades reciben de mano de esta magistrada, acompañada por el personal de la oficina, su regalo de navidad, el que esperan el día 23/12 de cada año con entusiasmo. El regalo consiste en una caja navideña y una tarjeta, elaboradas por el personal. Esta actividad se logra mediante donaciones que todos pedimos desde el mes de octubre de cada año y completando con lo que aportamos todos los integrantes del juzgado.

En muchas de estas tareas nos colabora la cátedra de ejecución penal de la UNT, de gran ayuda y acompañamiento para los internos y para el juzgado en la comprensión de la ejecución de la pena.

En relación a las víctimas, tengo como directriz que se las notifique en todos los casos del proceso, desde el primer proveído, donde pueden manifestar si quieren seguir siendo notificadas, participar de las audiencias o que no se las moleste. El impacto en estas personas es diferente en cada una de ellas, sin embargo, cada vez más las víctimas tratan de interiorizarse y, en muchos casos, pueden hasta ver el arrepentimiento de los imputados. En relación a las tasas de criminalidad, en la mayoría de los delitos impacta de forma positiva, logramos una tasa cero de reincidencia en 2018, y hoy no llega al 1%, lo que resulta más que satisfactorio para el trabajo que se realiza.

En general, ¿Cuál es la realidad de las instituciones penitenciarias en contraste con el objetivo de la reinserción social y rehabilitación de las personas privadas de su libertad?

La situación penitenciaria provincial es difícil y preocupante para lograr los objetivos planteados, tanto en lo edilicio, ya que cuenta con edificaciones vetustas, con pérdidas de agua, malas conexiones eléctricas, falta de agua potable (en Villa Urquiza por ejemplo), lo que conlleva a que las personas se desalienten para seguir con sus tareas y objetivos planteados, como también desde los recursos humanos, puesto que se cuenta con pocos profesionales que realicen los tratamientos, sin embargo, se nota la predisposición para realizarlos con los medios existentes, aunque sea en forma virtual con profesionales de distintas unidades. Estamos en vías de nuevas edificaciones y reformas importantes, con presupuestos en la mayoría aprobados.

¿Por qué es importante que se cumplan las garantías constitucionales para las personas en contextos de encierro?

Las garantías constitucionales deben ser cumplidas en todas las personas, la única calidad o cualidad que se pierde es la que la condena implica, es decir, su libertad ambulatoria. Es una manera de no perder la calidad de persona. Y ese es el mayor trabajo del juez de ejecución, concientizar sobre ese tema.

En el contexto de la justicia penal y de las instituciones penitenciarias, ¿Cuál es la participación actual de las mujeres trabajadoras y cómo ha cambiado esto en el tiempo?

En ese contexto, y en específico en el juzgado a mi cargo, el número de mujeres es equitativo al de varones, porque entiendo que todos tenemos una visión y una impronta diferente para poder lograr los objetivos que tenemos marcados. En las instituciones penitenciarias se ha incrementado el número de mujeres que trabajan en las diferentes unidades de la provincia, tanto profesionales como agentes. Considero que este fenómeno se dio en todos los ámbitos de la sociedad a lo largo del paso del tiempo, esto es importante ya que antes no se permitía el ingreso de mujeres a cargos de jerarquía o a lugares determinados, como puede ser una unidad penitenciaria, sin embargo, se ha podido comprobar que el aporte que brindamos con una mirada diferenciada, empática y conciliadora es lo que hace el equilibrio justo en todos los ámbitos, incluso en el ámbito penal y penitenciario.

¿La perspectiva de género se aplica en los juzgados de ejecución de sentencias? ¿Y en las penitenciarías? ¿Esta perspectiva aplica tanto a mujeres cis como trans?

La perspectiva de género debe ser aplicada por todos los y las magistrado/as, y ello no escapa a la etapa de la ejecución, tanto para las mujeres privadas de la libertad, que se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad, como también para las víctimas de delitos contra la persona. En esto también se concientiza al personal penitenciario en forma permanente, ya sea por sus autoridades, como por medio de charlas que dicto. Este tratamiento con perspectiva de género abarca a las personas trans, si bien aún no se cuenta con pabellones específicos, dado el caso de un ingreso de persona trans se le aloja en un lugar seguro y con penitenciarios del género en el cual se perciba, debiéndose respetar su identidad.

Tucumán es la 4ª provincia del país en cantidad de femicidios ¿Cuál es el abordaje relacionado al tema con las personas privadas de su libertad?

En la provincia se aborda a las personas privadas de la libertad por femicidios de manera especial, con tratamiento psiquiátrico y psicológico, charlas de concientización sobre la violencia de género, tanto al interno como a su entorno, y en caso de lesiones o amenazas, ubicar a la víctima para garantizar su protección en caso de posibles beneficios. Todas las actividades que se realizan por medio del juzgado son las que requiere la Constitución Nacional, como la Ley de Ejecución de Penas 24.660 desde su artículo 1.

Entrevista realizada por el Lic. Ricardo R. Silva.

Fuente: Magistradostucuman.org.ar