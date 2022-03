El drama de los inundados en Río Chico y el crudo relato de una madre

Río Chico.- Las lluvias no cesan en marzo y el sur de Tucumán vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Es que las constantes precipitaciones no dan tregua y vuelven a dejar expuestas las faltas de obras para evitar que los vecinos se inunden y lo pierdan todo. Pero hay un drama detrás del drama y es el que ha revelado una joven madre luego de cortar la ruta 332 para pedir soluciones.

“¡Hasta acá me ha dado el agua con el bebé! ¡Les he pedido una carpa para tener un refugio donde dormir y me la han negado! Cuando fuimos a reclamar me han pegado a mí con mi bebé y casi me han hecho caer al fuego. ¿Por qué nos tratan así? Acá hay criaturas. ¿Por qué con mi bebé?”.

Los testimonios se suceden uno detrás del otro mientras las llamas crecen en el corte de ruta: “Cuando está lindo no hacen nada por arreglar el río. Recién están las máquinas, cuando los canales ya están tapados, cuando el delegado dice por la radio otra cosa a la realidad. Acá hay seres humanos, ¿por qué no mandan médicos, asistentes sociales?».

«Si en mi casa quiero ir al baño voy al pozo. ¡No hay cloacas! No pedimos colchones porque si esta noche llueve lo voy a perder mañana. ¿Por qué no limpian las acequias?”, relataron en diálogo con el colega del sur, el periodista Carlos Rosznercki.

La indignación es tal en el sur tucumano que los vecinos han puesto el ojo en la comuna y han advertido que la tomarán junto a vecinos de Santa Ana: “Queremos que alguien se presente del Gobierno, el señor Jaldo y los ministros deben saber que esta gente que tenemos aquí no hace nada. No sabemos si tenemos delegados o no, nadie se arrima. Hace ocho años estamos abandonados».

«No se hacen obras: es cortito el brazo que tiene la máquina para trabajar. Necesitamos que se hagan los cortes para que los ríos puedan dragar solos. Desde la comuna nos responden que se han robado los alambres y las piedras para hacer gallineros, pero esos son los de la villa. Aquí en Río Chico no vamos a robar las piedras ni los alambres para terminar inundados”.

Por último, y lo más doloroso de todo, es la situación que viven los chicos de la escuela Maestro Luis Gianneo: “No pueden estar los chicos en la escuela con tanta humedad, no sé si los han desagotado a los baños de la escuela. Esa agua podrida es con la cual convivimos».

«Al menos que se apiaden de los chicos, los tengo llenos de granos por el agua podrida. Que alguien dé una solución. Vivimos seres humanos, no animales, los animales viven mejor que nosotros”. Un drama urgente cuya solución es impostergable. El video de la indignación en Río Chico:

Fuente: El tucumano