El futbolista Cristian Parano, de visita en Aguilares: «Siempre les digo a los chicos que luchen por sus sueños»

Aguilares.- El jugador aguilarense Cristian Parano se encuentra de visita en nuestra ciudad mientras espera el retorno a la liga portuguesa de fútbol en donde se encuentra jugando.

En diálogo con Más Noticias Tucumán, el «Kichi» manifestó su alegría por estar visitando a su familia y a sus amigos. «Aquí estoy disfrutando de la ciudad», expresó al tiempo que reconoció que «he extrañado mucho porque estuve más de un año y medio sin venir a Aguilares».

Luego de su paso por San Antonio (un equipo de fútbol de Estados Unidos), en donde jugó dos «muy buenas temporadas», Parano emigró al Club Paços de Ferreira, de Portugal, algo que consideró como «una gran oportunidad».

Sin embargo, el crack aguilarense no se olvida del club de sus amores: Jorge Newbery. «Me crié viendo a los chicos (del Aviador); ahí me nacieron las ganas de jugar al fútbol y me inscribí en la escuelita de Gallo Gómez, quien me dio la posibilidad de entrenar con él. Hice una gran preparación desde niño», recordó.

Minutos previos a la entrevista, Parano se encontraba jugando con un grupo de chicos. «Me gusta que ellos puedan seguir luchando por sus sueños, que tengan el anhelo como yo lo tuve alguna vez cuando era niño», expresó.

«Desde mi lugar decirles que hay esperanzas, porque a veces desde chico lo ves como algo muy lejano el poder jugar en Primera División. Por eso siempre les digo, cuando hablo con ellos, que todo es posible para el que cree», agregó el futbolista.

Durante la entrevista, Kichi aprovechó para agradecer por el apoyo recibido. «Mucha gente pasó por mi vida, ellos tuvieron la posibilidad de ayudarme mucho, sea en Aguilares, Buenos Aires o Estados Unidos. A mi familia, mis amigos y sobre todo a Dios, que es el que siempre me va a sustentar, Él siempre está respaldándonos», manifestó.

Sobre el final, Parano dejó un mensaje para aquellos chicos a los que les gusta el fútbol y sueñan con hacer una carrera profesional. «Que luchen, que nunca se den por vencidos, que no abandonen sus sueños, que a pesar de que vengan situaciones difíciles tienen que mirar para adelante y enfocarse en el sueño que tanto anhelan», concluyó.

Fotos: Facebook