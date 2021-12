El microrrelato del escritor aguilarense Daniel Posse fue seleccionado para un libro en España

Buenos Aires.- Daniel Posse es un escritor nacido en Aguilares y radicado hace más de 20 años en Buenos Aires. Su trabajo literario fue elegido para formar parte del libro de Antología de micorrelatos del concurso Cam de Túria, en Valencia España. La obra se llama “Circunstancia” y para poder participar del certamen internacional fue traducido al valenciano.

El periodista y escritor de 54 años, dejó la tranquilidad de su ciudad natal Aguilares, de la cual guarda recuerdos inolvidables y extraña, y se radicó hace más de 20 años en la cosmopolita pero inspiradora Buenos Aires. Desde allí publicó en 2004 su primer libro De Sueños y Azar que contiene relatos cortos y pronto publicará su primer novela Debajo del Diván”.

“Fue una gran sorpresa para mí que este trabajo resultare elegido entre miles de microrrelatos de escritores del todo el mundo que participaron de este concurso en Valencia”, señaló Posse a primerafuente.

El escritor aguilarense, contó que el texto nació en medio de la pandemia del Covid-19 y tuvo que ser traducido al valenciano para poder concursar.

“Esto demuestra que en el contexto de encierro que significó la pandemia y esa cuarentena interminable, me llevó y llevó a muchos a que la creatividad fluyera y nos salvara de ciertas locura. Lo escribí en castellano pero luego busqué la forma de traducirlo, lo pude hacer y lo envié. A las pocas semanas recibí un mail con la noticia que mi trabajo era uno de los seleccionados para formar parte del libro de Antología de micorrelatos del concurso Cam de Túria. Jamás imaginé que resulte entre los consagrados”, resaltó orgulloso el tucumano.

La presentación de la obra será este 18 de diciembre en el Auditorio del Centre Social de la Pobla de Vallbona, en España. “

Me invitaron pero por el tema del Covid-19 y mis tiempos laborales se me hace difícil poder estar presente en este prestigioso evento. Siempre descreí de los concursos y la verdad me sorprendí. Tener un texto en valenciano y que el mismo sea publicado ya es un premio”, concluyó.

Circunstancia

La otra boca se prendió de la suya, como una ventosa suave. Fue inesperado. La otra lengua buscó la suya. Por un momento recordó e hizo un inventario interminable y sin tiempo, sobre todo que imaginaba y pensaba de ese acto. No hubo repulsión, ni el tan esperado asco. Hubo una ternura mutua, suave, pero al mismo tiempo poderosa.

La fuerza y la comunión del beso le hicieron flaquear las rodillas. Su espíritu de mujer pareció expandirse y hacer florecer su piel.

Afuera en la noche, la luna se convocaba desnuda y fragmentada. Abrió los ojos buscando convencerse de ese instante y pudo ver ese otro cuerpo buscando el deseo. Hembra a hembra era el lazo.

Daniel E. Posse

Circumstància

L’altra boca es va prendre de la seua, com una ventosa suau. Va ser inesperat. L’altra llengua va buscar la seua. Per un moment va recordar i va fer un inventari interminable i sense temps, sobretot que imaginava i pensava d’aqueix acte. No va haver-hi repulsió, ni el tan esperat fàstic. Va haver-hi una tendresa mútua, suau, però al mateix temps poderosa.

La força i la comunió del bes li van fer flaquejar els genolls. El seu esperit de dona va semblar expandir-se i fer florir la seua pell.

Fora en la nit, la lluna es convocava nua i fragmentada. Va obrir els ulls buscant convéncer-se d’aqueix instant i va poder veure aqueix altre cos buscant el desig. Femella a femella era el llaç.

Daniel E. Posse

Fuente: Primera Fuente