El noble gesto de un policía: logró juntar más de 700 libros para una escuela de Taco Ralo

Tucumán.- La comunidad educativa de la Escuela Nº 158 «Prof. Rodolfo Alberto Cerviño«, ubicada en el paraje Paloma, 22 kilómetros al este de Taco Ralo, recibió la donación realizada por el Licenciado Ramón Martínez, Segundo Jefe de la Sección Criminalística de la U.R.S.

Esta zona no cuenta con Internet, no hay señal, los niños no tienen teléfonos, los padres poseen teléfonos de los que solo sirven para mensajes de texto y realizar llamadas, además de os escollos que ofrece la naturaleza del lugar, con difícil acceso, un camino vecinal que en su último tramo la tierra suelta supera los 30 centímetros, no existe el medio transporte público, donde el medio de movilidad es en vehículos particulares de los docentes y para los alumnos bicicletas, motocicleta, caballo y en zorra (carro tirado por animal), algunos niños recorren a diario 14 kilómetros para ir y volver de la escuela.

Cuentan los docentes que en los meses de noviembre y diciembre los niños no soportan los 45 grados, algunos sufren golpe de calor con descomposturas. Este establecimiento abre sus puertas solamente en turno tarde por las bajas temperaturas en invierno, a las altas en verano y a las grandes distancias que recorren algunos niños para llegar a clases.

«Aquí no existe el alumno cibernético, los maestros y profesores recurren a las viejas prácticas para transmitir conocimientos, el uso del libro» señala Martinez, «ideólogo» de esta cruzada; «cumplimos el sueño de la señorita Lucrecia Coronel, maestra de 4º,5º y 6to grado, quien nos pidió colaboración para terminar de armar la biblioteca escolar».

La entrega contó con más de 700 ejemplares, entre ellos libros de lectura, enciclopedia, cuentos, revistas, para niños de jardín, primaria y secundaria, juegos didácticos, juguetes y pelotas de básquet; «fueron entregados gracias a la solidaridad de muchos tucumanos que desinteresadamente y en forma anónima contribuyeron. Gracias Francisco por donar las pelotas de básquet y tus juguetes, tal vez a tu temprana edad no comprendas lo que generaste en los corazones de estos niños, pero tus padres si» afirma el licenciado y funcionario policial. /Bajo la Lupa

Fuente: Contexto