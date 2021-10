El Pre-Nadando por la inclusión trajo a Aguilares una clínica magistral

“Le doy las gracias a mi mamá. Lo que soy ahora es por ella. Me gusto nadar en aguas abiertas y me fui entrenando y me encanta mostrar lo que hago”. Estas palabras pertenecen a Jonathan Rivero, tiene 19 años y una discapacidad motriz no fue una barrera en su vida para que practique este tipo de deporte adaptado y compitiendo a nivel nacional.

Este joven junto a otros compañeros dictaron una clínica en el marco del Pre-Nadando por la Inclusión en la remodelada pileta municipal en la ciudad de Aguilares, iniciativa solicitada por los estudiantes de Educación Física del IES de la zona.

Este evento es el preparatorio a la cuarta edición del “Nadando por la Inclusión”, organizado desde hace cinco años por el Ministerio de Desarrollo Social -a cargo de Gabriel Yedlin– a través de la Cooperadora Talleres Protegidos (CotaPro) Y la Fundación Cuidarte.

La competición se realizará en la aguas del Dique El Cadillal, el próximo domingo 5 de diciembre. Esto se debe a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de ese mes.

En Aguilares estuvo también participando el ministro Yedlin. “No es que hay discapacidad sino que hay barreras. En la medida que podamos romper esas barreras vamos a tener una sociedad mejor”, explicó en cuanto a este tipo de evento preparatorio para el Nadando.

“Estamos muy felices trabajando y disfrutando que es parte de nuestra militancia en una temática que es la inclusión de las personas vulnerables a la sociedad, para que tengan más convivencia y este caso puntual con personas con discapacidad”, resumió.

“Cuando uno ve a chicos y chicas con discapacidad que se preparan para competir en aguas abiertas y que compitieron a nivel internacional, son mensajes de que las personas con discapacidad tienen que estar integrados, aunque nos falta mucho más”, indicó el ministro.

“Esta tarea que realiza la Fundación Cuidarte todos los 3 diciembre, es la concreción de un trabajo de todo un año, que tiene como objetivo incentivar que las personas con discapacidad naden, que le pierdan el miedo a nadar y lo usan como recreación o recuperación”.