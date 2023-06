El sueño cumplido de un adolescente concepcionense, entre nubes y aviones

Desde que empezó a tener uso de razón, el tucumano Lautaro Andrés Michel sabía a lo que quería dedicarse en su futuro, ser piloto de avión.

Hoy con 17 años, el joven oriundo de Concepción, obtuvo su licencia de piloto privado de avión, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia, constancia, responsabilidad y amor por los sueños.

«Desde muy joven, desde que tengo memoria quería ser piloto. La otra vez me puse a ponerme a ver dibujos, mis garabatos desde niño y todos eran aviones, el cielo, volar, las nubes, desde que nací es como que ya estaba implementado en mi cerebro volar. Después se me dio el tema de ser piloto, hace relativamente unos meses que me puse a averiguar los requisitos para entrar a la escuela de vuelos y bueno, acá estamos ahora», dijo el joven en conversación con LV12 Radio Independencia.

Es así que debió mudarse por dos meses a la Ciudad de Córdoba con todo lo que eso implicaba, aprender a cocinar, vivir solo, lavar aquello que utilizaba y viajar todos los días durante dos meses treinta minutos al día para concurrir a la Escuela de Vuelo Flying Parrot, lugar donde se encuentran los aeródromos, para cumplir su sueño.

Lejos de su familia y sus comodidades, el joven cuenta que sintió el acompañamiento de sus abuelos, padre y madre, quien sostiene que Lautaro se fue a Córdoba «siendo un niño y volvió siendo hombre».

«Mi vieja y mis abuelos siempre me apoyaron mucho y también mi viejo que siempre está de viaje pero siempre me ayudó con una videollamada para aprender a cocinar, toda mi familia jugó un rol importante porque si bien es cierto que no estaban conmigo en Córdoba siempre me tenían activo, conversando, ayudándome y aparte obviamente aparte el gran rol financiero que tuvieron»

De esta manera, explica que fue el año pasado cuando decidió cumplir su sueño: «En mi caso fue a principios del año pasado cuando me puse a averiguar los requisitos para poder entrar a la academia de vuelo y me pedían 16 años y nueve meses, entonces yo dije ‘listo, voy a comenzar’, y eso fue todo lo que hice y justo coincidió con el verano por lo cual no tenía que ir a la escuela y eso me permitió hacerla tan rápido a la carrera porque yo la terminé en dos meses».

Los frutos tuvieron su resultado, y es así que hoy con el título de piloto de avión hasta 5.700 kilos de despegue cuenta que seguirá preparándose hasta convertirse en un piloto de línea, para lo cual debe superar 900 horas de vuelo y un curso teórico que va «desde los cinco meses hasta un año o año y medio». Asimismo para ello, sostuvo que «faltan muchísimas horas pero todavía soy muy joven».

Finalmente, consultado sobre la implicancia y el rol que hoy tiene en la sociedad, ya que se convirtió en un ejemplo para lo más jóvenes, indicó que todo lo que esté a su alcance para ayudar a otros a cumplir su sueño, lo hará.

«A mí nunca me gustó ser el centro de atención pero si a alguna persona le sirve de ejemplo lo que yo hice, la verdad es que yo estoy a disposición de todo el que quiera ser piloto. Me puede mandar un mensaje a mí, me puede llamar y yo lo ayudo completamente porque somos pocas las personas en aviación y hay que ser más«.

Fuente LV12