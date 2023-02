Emilce Allende, la pasista de Carumbé que la rompe al ritmo de «Muchachos»

Aguilares.- Emilce Allende tiene 20 años, es estudiante del Profesorado de Educación Especial en el IES Aguilares y encanta a los espectadores del corsódromo con su sensual baile en la comparsa Carumbé.

La joven ama el baile desde niña, cuando a los 8 años comenzó a tomar clases de danzas árabes. A medida que fue creciendo, fue adquiriendo conocimientos de nuevos ritmos como la bachata hasta quedarse finalmente con las danzas urbanas como el reggaeton y el hip hop.

Su formación como bailarina comenzó en Aguilares y luego empezó a tomar clases con el profesor Alexander Noha Shamus, de Concepción, de quien asegura haber aprendido muchísimo.

Para continuar creciendo como profesional del baile, se inscribió en una academia de San Miguel de Tucumán, en donde fue parte de un grupo de competencia llamado «Euforia».

Durante la pandemia hizo varios cursos e instructorados, de manera virtual, con academias de Córdoba, lo que la convierte en una bailarina muy preparada.

Su participación en los corsos

«Me gustan las comparsas, me encantan, lo disfruto un montón y me encanta ver que a la gente le gusta. Eso es lo que más me motiva salir a bailar en el corsódromo», cuenta Emilce.

La hermosa pasista de Carumbé confesó además que para salir en el corso no solo se preparó en el baile con ensayos sino también con duros entrenamientos en el gym. También sale a correr y a caminar, para estar en forma.

A la comparsa dirigida por Roque Carrizo llegó luego de una audición. Así lo contó a INFOAGUILARES. «Fui a hacer el casting de reina, pero me vieron bailar y quedé como pasista. Estaba súper contenta porque era mi primera vez y nunca había salido como pasista».

«Yo al principio no me animaba, pero luego me animé, participé y finalmente quedé como pasista», manifestó.

En realidad, Emilce comenzó bailando en cumpleaños de 15 y de 18, acompañando a «Los Caballeros de la Noche», luego de una invitación de uno de los integrantes de la famosa batucada a través de las redes sociales. «Después comencé a salir con ellos en los corsos, cuando yo tenía 17, pero entonces bailaba en una escuadra común», recordó la joven que también es instructora de baile y tiene su propia academia llamada «Academia de Danzas Así se Baila», que se encuentra en el salón de Total Gym. Allí dicta clases los sábados en varias cateogorías: infantiles, adolescentes y adultos.

Bailando bajo la lluvia

«Bailar bajo la lluvia fue todo un reto. Iba pintada y se me corrió todo el maquillaje, que me entraba en los ojos. Yo soy corta de vista y con la lluvia veía menos. Terminé con los ojos irritados, pero feliz porque la gente estaba enloquecida con la lluvia», señaló Emilce.

La bailarina asegura que no tuvo miedo a caerse porque practicó mucho con la comparsa. «Bailar en el corso es todo un reto, porque lleva tiempo y hay que estar en estado físico para aguantar una hora de baile», destacó la joven.

Al ser consultada sobre la recepción del público en el corsódromo, Emilce dijo: «Me encanta recibir los aplausos, yo bailo para ellos, interactúo mucho con la gente…lo que quiero es transmitir alegría».

Emilce se luce en el palco cuando hace un show con la bandera y la Copa al ritmo de Muchachos, canción de apoyo a la Selección, tocada en el circuito por Los Caballeros de la Noche. «Ahí la gente se enloquece, yo bailo con la bandera y eso me motiva más».

Sobre el final, la muchacha habló de sus sueños. «Yo soy una mujer muy independiente, ayudo mucho en mi casa y mi sueño es ser aún más independiente. Tener mi propio hogar, mi título, viajar por el mundo y tener mi propia academia de baile (sin alquilar), para poder ayudar a mis padres», concluyó.

Redacción: Conrrado Brito