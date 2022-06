En un trabajo articulado entre Nación y Provincia, lanzaron el Programa “Mirarnos” en Graneros

Tras el lanzamiento, el secretario ejecutivo médico del SIPROSA, doctor Miguel Ferre Contreras, manifestó: “El programa Mirarnos es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social Nacional que tiene ciertas particulares que lo hacen un ejemplo. Primero porque promueve la articulación entre Nación, Provincia y municipios; segundo porque interviene varios ministerios de nuestra provincia en un claro ejemplo de articulación que es lo que nos pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y promueve el ministro Medina Ruiz en cuanto a trabajo técnico en equipo”.

De este evento, intervinieron los ministerios de Educación, Salud, Interior, Desarrollo Social; cada uno con sus respectivos equipos de trabajo y áreas técnicas, coordinando un cronograma para los próximos 10 días desde tres puntos diferentes de la provincia, con diversos recorridos.

“Los profesionales acudirán a las escuelas del interior de Tucumán evaluando la agudeza visual de los niños, y en caso de que necesiten anteojos, estos camiones están dotados de talleres en los cuales se fabrican los lentes de manera inmediata. Posterior a esto, el niño vuelve a su domicilio con los anteojos listos”, señaló el funcionario.

Y destacó: “Esto es sumamente importante ya que la edad que se está trabajando es el inicio de la escolaridad. Así logramos que los chicos tengan una evaluación de su visión y corregir el defecto si es que lo tuviesen. Esto promueve el desarrollo apropiado del menor, el aprendizaje, una interacción con el medioambiente y resto de las personas. A las claras está el interés de Nación, nuestra provincia y de nuestro Ministerio de Salud Pública de llevar a cabo estas estrategias que mejoran la calidad de vida de la población”.

Por su parte, la coordinadora del Plan Mirarnos del Ministerio de Desarrollo Social, Virginia Posse, explicó que se trata de un programa que cuenta con tráileres con equipos oftalmológicos que recorren el país con el objetivo de diagnosticar a niños en los primeros años de la escuela.

“Es una actividad coordinada por los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, entonces Salud realiza los controles y diagnósticos mediante un screening de agudeza visual en las diferentes escuelas, y luego, las maestras realizan un listado de los niños con dificultad en la visión para articular con el gobierno local el traslado de los niños a los lugares donde está el tráiler. El plan dura nueve meses, inició en marzo de 2022 y ya recorrió La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y continuará por el país hasta diciembre”, sostuvo la referente.

Luego, la oftalmóloga del Tráiler, doctora Valeria Gutiérrez, detalló: “Ahora vamos viendo 20 pacientes. Sobre todo estamos detectando problemas de tipo refractivos, es decir niños que tienen problemas de agudeza visual, y que necesitan anteojos. Realizamos primeramente un tamizaje en las escuelas y detectamos a los pacientes que no estaban viendo bien, se los citó para hacerles aquí un control y poder indicarle la corrección con los anteojos. Tenemos aquí un laboratorio, es decir que si tenemos una patología o el anteojo que necesita no es muy complicado se le da en el momento y se le entrega ya el lente con su corrección para que el niño pueda iniciar el tratamiento. En caso que sea un anteojo que necesita más elaboración, se hace su entrega en una semana y si tienen algún otro tipo de patología se lo deriva a un consultorio para que se realice un examen más completo”, contó.

Testimonios

Estela del Carmen Galván (38), opinó: “Soy de Taco Ralo, me enteré que venía el tráiler porque la maestra de mi hijo lo anotó para que pueda acceder a este beneficio. Sabía que él tenía problemas en la vista porque me lo manifestaba pero en el pueblo donde vivo se me hace muy difícil conseguir sus anteojos. Él está muy contento con sus anteojos nuevos, dice que ve mucho mejor y estoy fascinada por el excelente trabajo que están realizando aquí ya que ha pensado en la necesidad de la gente de bajos recursos y estamos tan contentos ya que no nos esperábamos esto. Primero lo revisaron los médicos y le recetaron los anteojos, luego esperamos 20 minutos y se los entregaron de forma inmediata, no tuvimos ni que viajar, ni que pagar absolutamente nada”.

Brenda Canteros, mamá de un beneficiario de Taco Ralo, dijo que la atención en el tráiler fue muy buena: “Además de ser muy lindo, la gente es amable y rápida. En 20 minutos nos entregaron los anteojos que mi hijo necesitaba para corregir su problema. Que el gobierno realice estas cosas es muy beneficioso para los que no tenemos la posibilidad de pagar ni una consulta, ni mucho menos un anteojo”.